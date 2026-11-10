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Zahraničí

Živě: Exkluzivní debata amerických velvyslanců o dopadu voleb v USA na Evropu

Ondřej Houska
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Sledujte exkluzivní debatu dřívějších amerických velvyslanců v Česku Stephena B. Kinga a Normana L. Eisena spolu s bývalým ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem a reportérem Hospodářských novin Ondřejem Houskou. Stream začíná v úterý 10. listopadu v 17 hodin a bude možné ho sledovat v odkazu tomto článku.

Ondřej Houska (vlevo) bude moderovat debatu exvelvyslanců v USA Stephena B. Kinga a Normana L. Eisena s exministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (druhý zprava).
Ondřej Houska (vlevo) bude moderovat debatu exvelvyslanců v USA Stephena B. Kinga a Normana L. Eisena s exministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (druhý zprava).Foto: Hospodářské noviny
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