Živě: Exkluzivní debata amerických velvyslanců o dopadu voleb v USA na Evropu

Sledujte exkluzivní debatu dřívějších amerických velvyslanců v Česku Stephena B. Kinga a Normana L. Eisena spolu s bývalým ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem a reportérem Hospodářských novin Ondřejem Houskou. Stream začíná v úterý 10. listopadu v 17 hodin a bude možné ho sledovat v odkazu tomto článku.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Za román oceněný Goncourtovou cenou dostal Daúd v Alžírsku pět let vězení
Soud v alžírském Vahránu v úterý v nepřítomnosti odsoudil francouzsko-alžírského spisovatele Kámela Daúda k pěti letům vězení v kauze týkající se jeho románu Houris, za který v roce 2024 obdržel prestižní francouzskou literární Goncourtovu cenu.
ŽIVĚ Rubio jednání o ukončení války na Ukrajině označil za velmi produktivní
Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil za velmi produktivní úterní rozhovory o ukončení války na Ukrajině. Ještě podle něj ale zbývá hodně práce. Cílem je prý rozhovory mezi USA, Ukrajinou a Ruskem nakonec rozšířit také o Evropu, řekl podle agentury Reuters.
Soud zneplatnil volby ve Slavětíně. S lístky lidé dostávali i letáky jedné strany
Hlasování ve volbách ve Slavětíně na Lounsku prohlásil ústecký krajský soud za neplatné. Vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce soudu. S hlasovacími lístky se v městysu, kde je 517 voličů na seznamu, roznášely propagační materiály jedné z kandidujících stran.
V Británii zatkli amerického vojáka. Čelí podezření ze špionáže, případ souvisí s Ruskem
Britská policie zatkla příslušníka amerických ozbrojených sil, který je podezřelý z trestných činů podle zákona o národní bezpečnosti. Věc se týká Ruska, uvedla v úterý večer britská policie s tím, že spolupracuje s americkými úřady včetně Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Ředitel FBI Kash Patel podle britského prohlášení uvedl, že zatčení se týká obvinění ze špionáže.
TikTok čelí tlaku ve Španělsku. Nadace odhalila přes tisíc videí se zneužíváním dětí
Španělská vláda požaduje, aby platforma pro sdílení krátkých videí TikTok pozastavila provoz v zemi, dokud neodstraní materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí. Informovala o tom agentura Reuters. Vlastníkem TikToku je čínská společnost ByteDance.