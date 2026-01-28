Zimní bouře dál drtí USA, bez proudu jsou statisíce lidí. Další úder se čeká o víkendu

Nejméně 62 obětí si dosud vyžádala zimní bouře Fern ve Spojených státech. Ve středu o tom informoval portál USA Today. Bez dodávek elektrického proudu nadále zůstává přes 380 tisíc odběratelů. Národní meteorologická služba (NWS) přitom varuje, že východní pobřeží USA o nadcházejícím víkendu bude čelit další zimní bouři.
USA Today napsal, že úřady přidaly k bilanci obětí další desítky mrtvých. Předchozí výčet uváděl nejméně 35 obětí. Počty obětí se nejspíš ještě zvýší, neboť úřady prověřují další případy úmrtí.
Americká média informovala například o tom, že v okrese Fannin na severovýchodě Texasu zemřeli tři bratři ve věku šest, osm a devět let. Sourozenci si hráli venku, když se nejmladší z nich propadl ledem na rybníce a další dva bratři se mu pokusili pomoci. Než se k nim dostala jejich matka, všichni tři zahynuli.
Mladí lidé umírali i při nehodách na saních. Řadu obětí si vyžádaly rovněž dopravní nehody. Při odstraňování sněhu podle úřadů zemřelo nejméně osm osob. Na takové případy reagoval svaz kardiologů, který varoval, že fyzická námaha při odklízení sněhu ve spojení s mrazy může vést k infarktům. Podchlazení pak zavinilo smrt dalších více než dvou desítek Američanů.
Monitorovací server PowerOutage.us ve středu uvedl, že bez proudu bylo přes 380 tisíc odběrných míst. Nejvíce postižené zůstávají státy Tennessee a Mississippi. V obou je bez elektřiny přes 110 tisíc zákazníků.
Zatímco se lidé vzpamatovávají z dopadů bouře Fern, meteorologové varují před novou zimní bouří. Sněžit by na východním pobřeží USA mohlo začít již v pátek. Podle NSW bouře zasáhne především Severní a Jižní Karolínu a také Virginii, s problémy se ale může potýkat celé východní pobřeží.
