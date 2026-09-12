Žije v utajení, s bodyguardy, a nevidí rodinu. Přesto tvrdí: Ukrajinu nezradím!

Rusové ho podle německých bezpečnostních složek chtějí zabít novičokem. Žije proto na utajených místech, nepřetržitě ho chrání osobní strážci a svou rodinu neviděl už řadu měsíců. Německému zbrojaři Stefanu Thumannovi změnila život hrozba atentátu. Přesto odmítá přestat dodávat zbraně Ukrajině. Šéf společnosti Donaustahl navíc tvrdí, že Rusko už proti Německu vede skutečnou válku.
Thumann o svém životě pod neustálou ochranou promluvil v podcastu zástupce šéfredaktora deníku Bild Paula Ronzheimera na začátku září. Z bezpečnostních důvodů neprozradil ani místo, kde rozhovor vznikal. Řekl pouze, že se nachází v jednom z velkých německých měst.
„Jsem úplně izolovaný. Moji nejbližší nejsou se mnou. Žiju sám se svými bodyguardy. Je to výjimečný stav, ale v dohledné době se na tom nic nezmění,“ popsal podnikatel svůj současný život.
Thumann už několik měsíců osobně neviděl rodinu a komunikuje s ní pouze přes šifrované aplikace. Nemůže chodit do restaurací ani se volně pohybovat na veřejnosti. Ochranka zároveň počítá i s možností otravy. Jeden z jeho osobních strážců má zdravotnický výcvik a absolvoval také speciální školení zaměřené na otravy. Tým má neustále po ruce léky, které může při podezření na otravu okamžitě použít.
Obavy se týkají především nervově paralytické látky novičok, kterou ruské bezpečnostní služby v minulosti použily při pokusu o vraždu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury (Skripal se vyléčil a dnes žije na neznámém místě). Novičok sehrál roli také při otravě ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který byl nakonec zavražděn v roce 2024 v jedné z trestaneckých kolonií v Rusku.
První varování dostal Thumann od německých úřadů krátce před Vánoci 2025. Úřady mu tehdy nejprve sdělily pouze to, že se kolem něj může něco chystat. O několik dní později už hovořily o konkrétní hrozbě a policie následně zadržela prvního podezřelého.
Thumann své oficiální adresy mezitím proměnil v takzvané honeypoty, tedy místa, která mají případné ruské operativce nalákat a odhalit. Okolí domů pokrývají kamery a další bezpečnostní prvky, takže ochranka dokáže rychle zaznamenat každého, kdo se v okolí podezřele pohybuje.
Právě díky tomuto systému podle Thumanna německé úřady prvního potenciálního útočníka rychle dopadly. Teprve poté mu podle jeho slov otevřeně řekly: „Ano, pane Thumanne, existuje hrozba. Přichází z Ruska, je velmi vážná a jde vám o život.“
První zadržený podle Thumanna patřil mezi nízko postavené operativce, kteří měli zjistit, kde se podnikatel pohybuje. Tito lidé často plní jednoduché úkoly, například sledují konkrétní adresy nebo osoby, aniž by znali celý plán či skutečného zadavatele. Po lokalizaci Thumanna měl podle něj následovat samotný atentát pomocí jedu.
Ani hrozba smrti ale jeho podporu Ukrajiny nezastavila. Thumannova společnost Donaustahl, která před ruskou invazí v únoru 2022 vyráběla především lovecké pušky a brokovnice, dnes dodává Ukrajině především speciální bojové drony.
Vlajkovým produktem firmy je modulární FPV dron MAUS. Má unikátní konstrukci – tělo dronu je vyráběno ze speciálně ošetřeného dřeva namísto uhlíkových vláken. Rám je díky tomu až o 75 procent levnější než u konkurence. Produkuje i dálkové průzkumné letouny Titan Falcon vyráběné pomocí 3D tisku plus vlastní avioniku a řízení navržené tak, aby nahradily čínské součástky.
Dalším strategickým nástrojem v portofoliu firmy je AI rozpoznávací software Vulture pro automatickou detekci a zaměřování cílů přímo na bojišti.
Podnikatel už počítá i s nejhorším scénářem. Sepsal závěť, vyplnil dokumenty k darování orgánů a připravil firmu na možnost, že zemře. „S možností mé smrti v tomto příběhu počítáme. Přijali jsme i opatření pro případ, že tu jednoho dne nebudu. Na fungování firmy by to nemělo žádný dopad,“ uvedl.
Thumann se v rozhovoru vyjádřil také k ruským sabotážním operacím v Německu. Odmítá pro ně používat výraz „hybridní válka“, protože podle něj už ruské aktivity tuto hranici dávno překročily.
„Německo a Rusko jsou ve válce. Činnost, kterou síly Ruské federace provádějí proti Německu, označujeme například jako sabotáž. To je naprosto běžný válečný akt. Tyto operace tady řídí a koordinují také ruské ozbrojené síly,“ prohlásil.
Jeho případ přitom nepředstavuje jedinou podobnou hrozbu. Německé bezpečnostní složky velmi intenzivně chrání také Armina Pappergera, šéfa zbrojního gigantu Rheinmetall. Německé a americké bezpečnostní služby už dříve odhalily ruský plán na jeho vraždu.
Policie nyní chrání nejen Pappergera, ale také sídlo společnosti a další důležitá místa spojená s Rheinmetallem. Podle dostupných informací dostává Papperger ochranu srovnatelnou se současným kancléřem Fridrichem Merzem. Ani on však nechce kvůli hrozbám podporu Ukrajiny omezit.
Podobné nebezpečí dlouhodobě čelí také investigativní novinář a expert na Rusko Christo Grozev, známý především díky svému působení ve skupině Bellingcat. Kvůli bezpečnostním hrozbám nejprve opustil rodné Bulharsko a později také Vídeň, kde dlouhá léta žil.
Rakouská metropole má přitom dlouhodobou pověst jednoho z hlavních evropských center špionáže. Když Grozev v roce 2025 Vídeň navštívil, rakouské úřady mu kvůli obavám z atentátu poskytly mimořádně silnou ochranu. Po celou dobu ho doprovázeli příslušníci elitní protiteroristické jednotky EKO Kobra. Grozev dnes žije ve Spojených státech.
Mohlo by vás zajímat: Válka s Ruskem není řešením. Chystá se „evropská pomsta“, říká britský expert
Sparta se vzepřela výsledkové krizi, zoufalý Jablonec ale Letenské neprohnal
Fotbalisté Sparty po dvou porážkách v lize konečně vyhráli. Doma porazili Jablonec 2:0 díky gólům Alcócera a 56. Mercada.
Volejbalisté zvládli epickou bitvu se Švédy, kouč se přesto čílil: Jsme nepoučitelní
Čeští volejbalisté vybojovali na mistrovství Evropy v Modeně druhé vítězství. Poté co v pátek na úvod skupiny A zdolali Řecko 3:1, dnes porazili švédský tým 3:2 po setech 25:22, 25:23, 23:25, 17:25 a 15:13. Poslední dva body získali blokem.
ŽIVĚ Rusko v noci podniklo další útoky. Ukrajina hlásí tři mrtvé a několik zraněných
Rusko v noci na sobotu opět zaútočilo na ukrajinská města: dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal ruský útok na Záporoží, jeden člověk byl zabit při útoku na Kryvyj Rih, v Oděse je 16 zraněných, informují ukrajinské úřady. Na západě Ruska ukrajinský dron zaútočil na auto, na místě zahynula žena, další tři lidé, včetně dítěte, vyvázli se zraněním, tvrdí krizový štáb Belgorodské oblasti.
„Může být z mé země.“ Historik vyřkl soud nad Evropou. Přichází nový vyjednavač míru?
Britský historik Mark Galeotti v pořadu Spotlight říká, že schůzka amerických vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským vyvolala velká očekávání. Posouvají se ovšem jednání o míru? Ptá se. „Upřímně si myslím, že jde spíše o divadlo,“ míní. Zároveň naznačuje, kdo může mít vliv na jednání za Evropu. A řekl, jak má kontinent bojovat proti ruským akcím.
„Ten systém změníme.“ Magyar vytáhnul proti homofobnímu dědictví Orbána
Maďarská vláda změní zákon přijatý v roce 2020 tehdejší vládou Viktora Orbána, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. Podle agentury Reuters to v sobotu oznámil maďarský premiér Péter Magyar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními a lesbickými páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba.