Žije v něm milenka, jezdí tam obrněný vlak. Víme, jak vypadá Putinův palác

Minulý týden se objevila informace, že slavný palác ruského prezidenta Vladimira Putina na břehu Černého moře je prakticky bez ochrany. Ukrajincům se totiž dronovým útokem podařilo zničit protiletadlový systém S-400 i stanici elektronického boje, které měly luxusní rezidenci ruského prezidenta chránit. Popisujeme, jak palác uvnitř vypadá, kdo v něm bydlí či díky komu svět o jeho existenci ví.
„Existuje jedno místo, kde, jakmile tam vstoupíte, pochopíte o Vladimiru Putinovi všechno. Je to nejstřeženější místo v Rusku, prakticky stát ve státě, a je to Putinovo největší tajemství. Střeží ho stovky, ba tisíce lidí – od neznámých členů ochranky, zahradníků a stavebních dělníků až po nejbohatší a nejslavnější lidi v Rusku,“ popisuje tajemný palác nejmocnějšího muže Ruska tým jednoho z jeho největších „vnitřních“ nepřátel posledních let – Alexeje Navalného.
Jeho ruský režim nejdříve otrávil nervově paralytickou látkou zvanou novičok. Když se opoziční předák shodou náhod – díky rychlému zásahu lékařů v Omsku a následnému převozu na kliniku do Berlína – z otravy oklepal a vrátil se zpět do Ruska, skončil okamžitě po příletu ve vězení a z něj se dostal až po své smrti. Tu podle západních zemí způsobila otrava žabím jedem.
A právě když se v roce 2021 do své rodné země vracel, zveřejnil jeho Fond boje proti korupci téměř dvouhodinové video, které doplnil fotografiemi či 3D ilustracemi interiérů.
Navalnyj ve videu tvrdí, že rezidence stála 100 miliard rublů (přibližně 29 miliard korun) a její výstavbu umožnilo promyšlené korupční schéma v Putinově vnitřním okruhu. Financovali ji podle něj blízcí spojenci prezidenta, jako je například šéf ropného koncernu Rosněfť Igor Sečin nebo miliardář Gennadij Timčenko.
Rozsáhlá investigativní práce Fondu boje s korupcí potvrdila předchozí spekulace o Putinově paláci díky zmapování toku peněz a unikátním záběrům.
Sedm tisíc hektarů
V ruském lázeňském městě Gelendžik u Černého moře se za plotem a pod dohledem všudypřítomné ochranky nachází území o rozloze sedm tisíc hektarů. Místo, kam nelze dohlédnout z okolí, z moře a kvůli bezletové zóně ani z letadel, ukrývá podle zesnulého Navalného největší soukromou obytnou budovu v Rusku.
„Bez přehánění lze říci, že je to nejtajnější a nejstřeženější zařízení v Rusku. Není to venkovský dům, dača ani rezidence – je to celé město, spíš království. Má neproniknutelné ploty, vlastní přístav, vlastní ostrahu, vlastní kostel, vlastní vstupní systém, bezletovou zónu a dokonce i vlastní hraniční přechod. Je to prakticky samostatný stát v Rusku. A tento stát má jediného, stálého cara: Putina,“ píše se dále v textu doprovázejícím rozsáhlou investigaci.
Vinařství
Když Vladimir Putin v roce 2003 navštívil vilu tehdejšího italského premiéra Berlusconiho na Sardinii, uchvátila ho. O dva roky později už jihovýchodně od poloostrova Krym stál tajný palác obklopený vinicemi. Putinovi ho postavil Berlusconiho architekt. Mimochodem je větší než originál patřící někdejšími italskému premiérovi. Podle ruského webu The Insider má jenom Putinovo vinařství hodnotu 27 miliard rublů, nejvíc v Rusku.
Putinovo vinařství je přitom podle zjištění Insideru nerentabilní, jeho čisté ztráty přesahují 10 miliard rublů (přibližně 2,6 miliardy korun). Na ně napojené společnosti mají obrovský dlouhodobý dluh ve výši 35,5 miliardy rublů, což je stokrát více než jejich obrat. Přitom ale rozhodně nešetří.
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Sídel existuje víc
Jenže teplé pobřeží Černého moře není jediným místem – a jediným luxusním sídlem, kde se ruský prezident skrývá před veřejností. Podle loňské investigace projektu Systéma Rádia Svobodná Evropa si ruský prezident nechal vybudovat nejméně tři totožné pracovny v různých rezidencích.
Novináři to zjistili podle takových detailů, jako je jiná pozice kliky u dveří v pracovně, dekorativní linie na stěně či složek na dokumenty.
Jedním z dalších Putinových skrytých míst je pak třeba kancelář v 16tisícovém městě Valdaj severozápadně od Moskvy, kde tráví čas Putin s rodinou včetně dětí a jejich tajemnou matkou.
„Je to nekorunovaná královna Ruska, tajná životní partnerka prezidenta Putina a předpokládaná matka jeho dětí Alina Kabajevová,“ popsal v rozsáhlém investigativním textu ruský server Projekt. Spekuluje se, že právě ve Valdaji Kabajevová bydlí po většinu roku se svými dvěma malými syny, které server The Dossier Center identifikoval jako Ivana a Vladimira.
V únoru 2023 investigativní web Projekt informoval také o tom, že vedle valdajské rezidence vznikl dům určený pro Kabajevovou i s vlastní soukromou železniční tratí. Stanice má i heliport, ze kterého pak dvojice létá přímo do rezidence. A jak je vidět na grafice níže, všude kolem jsou prostředky protivzdušné obrany.
A přibývá jich. Letos v březnu se poblíž rezidence podle Radia Svobodná Evropa objevilo dalších sedm věží vybavených systémy protivzdušné obrany Pancir, čímž se celkový počet zvýšil na 27.