Žije nonstop s ochrankou. Jaké plány má „nejnebezpečnější žena Ukrajiny“ s Ruskem?

Unese 800 kilogramů trhavin a s doletem 850 kilometrů dosáhne až do Petrohradu – nová ukrajinská raketa FP-9 od ukrajinské společnosti Fire Point. Ředitelka společnosti Iryna Terechová v rozhovoru pro BBC popsala, jak její firma vyvíjí zbraně rekordní rychlostí a jak chrání výrobu před ruskými útoky. Přiznala také značný tlak prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Kde je moje balistická raketa FP-9?“ ptá se prý prezident Zelenskyj pravidelně. Společnost mu slíbila, že vývoj dokončí do konce letošního podzimu. Terechová v pořadu BBC The Security Brief nicméně připustila, že závěrečná fáze zahrnuje další náročné zkoušky. Termín zahájení sériové výroby zatím není jistý.
Fire Point už vyrábí taktickou balistickou raketu FP-7. Ta má dolet až 300 kilometrů a dokáže nést přibližně 150 kilogramů výbušné hlavice. Zelenskyj oznámil její první bojové použití 1. října.
Vývoj nové zbraně přitom společnosti zabral přibližně dva roky. Terechová ale zdůraznila, že západnímu zbrojnímu průmyslu podobné projekty běžně trvají kolem patnácti let. Přiznala však, že šlo o mimořádně nákladný a technicky náročný program.
Ukrajinská zbrojovka Fire Point patří mezi nejvýznamnější domácí výrobce dronů a raket. Výroba je rozptýlena do více než stovky menších provozů napříč Ukrajinou. Společnost tak snižuje riziko, že jediný ruský zásah ochromí její činnost. Kritické výrobní procesy mají navíc záložní kapacity. Podle Terechové může firma pokračovat ve výrobě, i kdyby část jejích zařízení nepřítel zničil.
Fire Point připravuje také továrnu na výrobu raketového paliva v Dánsku. Její spuštění však komplikují stavební a bezpečnostní požadavky. Podle současného harmonogramu má začít vyrábět až koncem roku 2027.
Samotná Terechová si bezpečnostní rizika velmi dobře uvědomuje. Kvůli možným útokům ruských tajných služeb využívá nepřetržitou osobní ochranu. Svůj každodenní život přirovnává ke špionážnímu románu plnému stresu a adrenalinu. Přesto tvrdí, že by nic neměnila a na svou práci je hrdá.
O skutečných záměrech Moskvy si podle vlastních slov nedělá iluze. Je přesvědčena, že Rusko chce zničit Ukrajinu jako samostatný demokratický stát a připravit její obyvatele o vlastní identitu. Varuje také, že tato hrozba nezmizí ani po skončení současné války. Právě proto Fire Point investuje značné prostředky do vývoje domácích balistických raket.
Dokáže Ukrajina vyrábět dostatečné množství balistických raket, aby se vyrovnala Rusku? Terechová tvrdí, že taková výrobní kapacita je dosažitelná. Její vybudování však bude vyžadovat další čas a investice.
Jednou z největších překážek zůstávají dodavatelské řetězce. Fire Point proto nespoléhá na jediného dodavatele a potřebné součástky nakupuje od společností z různých částí světa. Současně se snaží stále více komponent vyrábět vlastními silami.
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