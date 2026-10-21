Žije ještě Kim? Militantní hrozby teď sousedovi adresuje diktátorova sestra

Severní Korea rozmístila nové palebné jednotky podél hranice s Jižní Koreou. Oznámila to vlivná sestra severokorejského diktátora Kim Čong-una, Kim Jo-čong. Pchjongjang současně nařídil pohraničním jednotkám, aby podnikly okamžité vojenské kroky v případě ohrožení ze strany jihokorejské armády. Napětí mezi oběma státy v posledních týdnech výrazně vzrostlo. Navíc rostou spekulace o Kimově úmrtí.
Podle severokorejské státní agentury KCNA se Kim Jo-čong v úterý 20. října zúčastnila inspekce opevnění podél hranice společně s armádním maršálem Pak Čong-čchonem, který patří mezi nejvýznamnější představitele severokorejských ozbrojených sil. Oba během návštěvy zdůraznili nutnost posilování obranných postavení a připravenosti k případnému vojenskému střetu.
„Naši vojenští velitelé zdůraznili, že je třeba těmto ničemům dát na vědomí, že naše nové palebné jednotky již zaujaly palebná postavení,“ uvedla Kim Jo-čong. Ještě ostřeji vystoupil maršál Pak Čong-čchon, který pohrozil okamžitou a drtivou vojenskou odvetou v případě provokací ohrožujících bezpečnost severokorejských vojáků.
Současná eskalace souvisí především s výbuchem pozemních min v demilitarizovaném pásmu z 21. září, při kterém byli zraněni dva jihokorejští vojáci. Soul z incidentu obvinil severokorejskou armádu, která podle něj rozmístila výbušniny jižně od vojenské demarkační linie. Vyšetřování velitelství OSN následně potvrdilo porušení dohody o příměří. Pchjongjang však odpovědnost odmítá.
Jihokorejská armáda zároveň upozorňuje, že Severní Korea letos nasadila k opevňování hranice až 7 000 pracovníků. Vojáci budují ploty, protitankové překážky a nová minová pole. Během prací mělo přibližně padesátkrát dojít k překročení vojenské demarkační linie. Soul na některé incidenty reagoval varovnými výstřely a vysíláním prostřednictvím reproduktorů.
Právě proti těmto opatřením Kim Jo-čong v pondělí ostře vystoupila. Pohrozila rozmístěním dalších taktických zbraní a obnovením propagandistického vysílání ze severokorejských tlampačů. Jihokorejské velení její výhrůžky označilo za nepřijatelné a upozornilo, že na případné vojenské provokace odpoví rozhodnými kroky.
Napětí mezi oběma zeměmi roste již od dubna 2024, kdy Pchjongjang začal rozsáhle opevňovat hranici. Kim Čong-un zároveň opustil dřívější politiku usilující alespoň formálně o sjednocení Korejského poloostrova a Jižní Koreu označil za nepřátelský stát. Obě země přitom zůstávají technicky ve válečném stavu, protože korejská válka v letech 1950 až 1953 skončila pouze příměřím, nikoliv mírovou smlouvou.
Zvýšená aktivita Kim Jo-čong přichází v době, kdy se na sociálních sítích znovu objevily spekulace o smrti jejího bratra. O potížích severokorejského despoty informoval i britský deník The Sun. Podle nepotvrzených informací měl Kim Čong-un utrpět krvácení do mozku, být transportován do nemocnice v Pekingu a následně zemřít. Tvrzení zveřejnil čínský disident Wan-ťün Sie žijící ve Spojených státech, který však nepředložil žádné důkazy.
Severokorejská státní média mezitím zveřejnila nové fotografie dvaačtyřicetiletého diktátora, na kterých si společně s manželkou a dcerou Kim Ču-e prohlíží výstavu oblečení a obuvi v Pchjongjangu. Návštěva se podle KCNA uskutečnila v pondělí 19. října. Datum pořízení snímků však nelze nezávisle ověřit.
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