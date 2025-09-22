"Židům vstup zakázán." Německo šokoval nápis jak z nacistické éry

Poté, co v případu zasáhla policie, musel muž sundat ceduli z výlohy, ta však nadále visí uvnitř antikvariátu. Svůj krok majitel antikvariátu zdůvodnil izraelskou válkou v Gaze: "Židé žijí v Izraeli a já nedokážu rozlišit, kdo je pro válku a kdo proti ní," uvedl a dodal: "Říkají, že se historie nesmí opakovat, ale pak to dělají sami," prohlásil také.
Ve výloze obchodu je umístěna obrovská palestinská vlajka, z okna pak visí vícebarevná vlajka hnutí LGBTQ.
Starosta Flensburgu Fabian Geyer označil nápis za "připomínku nejtemnějších kapitol německých dějin", která "v tomto městě nemá absolutně žádné místo". Místní politici ze Strany zelených a SPD označili ceduli za "jasný výraz antisemitismu" a za útok na otevřenou společnost.
Federální zmocněnec vlády pro boj s antisemitismem Felix Klein označil případ za "antisemitismus v nejčistší formě" s přímým odkazem na nacistickou éru a vyzval k nulové toleranci.
Představitelé židovské komunity vyjádřili hluboké znepokojení a konstatovali, že se v Německu cítí čím dál méně bezpečně. Od vypuknutí války v Gaze v říjnu 2023 se počet antisemitských útoků v Německu výrazně zvýšil. V roce 2024 zde bylo zaznamenáno rekordních 8627 antisemitských incidentů, což představuje nárůst o 77 procent oproti roku 2023. Z toho bylo 186 fyzických útoků, včetně 8 těžkých ublížení na zdraví.
Už v roce 2023 došlo k 4782 incidentům - to bylo meziročně o 83 procent více. Z toho polovina případů nastala až po zahájení války v Gaze. Jen během října 2023, těsně po útoku Hamásu na Izrael, bylo nahlášeno okolo 1200 incidentů - více než za celý předchozí rok.