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Zahraničí

Židovští osadníci zadrželi amerického kongresmana. Viděl, jak demolují palestinskou vesnici

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

K nečekané situaci došlo ve středu na Západním břehu Jordánu – americký kongresman za Demokratickou stranu Ro Khanna byl dočasně zadržen izraelskými osadníky. Podle Khanny byli ozbrojeni americkými útočnými puškami M4 a M16. Zasáhnout nakonec musela policie.

U.S. Representative Ro Khanna (D-CA) is interviewed by Reuters during a visit to Turmus Ayya, near Ramallah
„Byli jsme ve vesnici, kterou izraelští osadníci zničili včetně školy. My jsme se na to jen dívali,“ citovala Khannu v sobotu agentura Reuters; Západní břeh, 8. července 2026.Foto: REUTERS – Ammar Awad
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Kongresman, který zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028, svoji cestu na palestinské území zdůvodnil tím, že chtěl na vlastní oči vidět dopady izraelské okupace Západního břehu.

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„Byli jsme ve vesnici, kterou izraelští osadníci zničili včetně školy. My jsme se na to jen dívali,“ citovala Khannu v sobotu agentura Reuters. „A tito osadníci s automaty M4, automaty vyrobenými v Americe, nás zajali. Zablokovali cestu. Potom zavolali izraelskou armádu a armáda je na jejich straně, ne na straně Američanů,“ líčil kongresman.

K incidentu došlo v oblasti, kde dochází často k útokům na palestinské obyvatelstvo ze strany židovských osadníků.

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Kongresmanův asistent Cameron Kasky ozbrojené židovské osadníky, kteří diplomatickou kolonu zablokovali, zachytil na mobilní telefon. Zadrženi byli zhruba na hodinu.Foto: CTK – Cameron Kasky

Kongresmanův asistent Cameron Kasky, který skupinu doprovázel, upřesnil, že byli zadrženi zhruba na hodinu a žádali o spojení s americkou ambasádou v Jeruzalémě. Nakonec zakročila izraelská policie, která kongresmana i jeho doprovod osvobodila.

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Izraelská armáda a policie vydaly prohlášení, že zasáhly poté, co se dozvěděly o osadnících, kteří zablokovali vozidla u vesnice Khirbet Zanuta. Jedná se o osadu, odkud byli palestinští civilisté osadníky násilně vysídleni po útoku Hamásu v říjnu 2023.

Po příjezdu armády a policie byli ozbrojení osadníci posláni domů a kongresman i se svým asistentem mohli pokračovat v cestě. Americká ambasáda v Jeruzalémě se prozatím k incidentu nevyjádřila.

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Na otázku Reuters o možné kandidatuře na prezidenta v roce 2028 Ro Khanna uvedl: „Silně to zvažuji, zvlášť po této cestě.“

Izraelské zacházení s Palestinci totiž hraje velikou roli u velké části amerických demokratů. Ve Spojených státech se v listopadu konají volby (v polovině vládního mandátu) a podle průzkumů nyní mají demokraté navrch. Demokratická strana je přitom tradičně více kritická k Izraeli než republikáni. A to především co se týče ilegálních anexí palestinského území na Západním břehu i premiéra Benjamina Netanjahua, na kterého Mezinárodní trestní soud vydal zatykač kvůli válečným zločinům v Pásmu Gazy.

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Podle průzkumu agentury Reuters/Ipsos došlo v USA také k mnohem více kritickému vnímání Izraele v očích demokratických voličů. V roce 2018 vnímalo 60 procent respondentů židovský stát pozitivně, ale toto číslo letos v květnu kleslo na pouhých 22 procent.

Ačkoli si Izrael dlouho drží podporu mezi dvěma hlavními politickými stranami v Kongresu, čím dál více demokratů tlačí na omezení vojenské pomoci, především smrtícího vybavení izraelské armádě. Vojenskou pomoc Izraeli v objemu 3,8 miliardy dolarů posílají USA každý rok od uzavření mírové smlouvy s Egyptem v roce 1979.

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Izrael a izraelská armáda dlouhodobě popírají obvinění z genocidy či válečných zločinů spáchaných v Gaze. Židovský stát rovněž popírá, že nastolil režim apartheidu na Západním břehu.

Většina států světa i OSN ovšem považují rozsáhlá sídliště na Západním břehu za v rozporu s mezinárodním právem, přičemž se odvolávají na Čtvrtou ženevskou konvenci, která zakazuje umisťovat civilní obyvatelstvo do okupované zóny. Izrael argumentuje, že Západní břeh je okupované území, kde Židé žili tisíce let.

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Palestinci ovšem považují Západní břeh, Pásmo Gazy a Východní Jeruzalém za součást svého státu.

Izrael se prozatím těší silné podpoře Republikánské strany včetně administrativy současného prezidenta Donalda Trumpa. Nicméně několik republikánů, například Thomas Massie z Kentucky, již volalo po zbrojním embargu na židovský stát.

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