Přeskočit na obsah
Benative
1. 7. Jaroslava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Zhasnuté radary a vojenská eskorta. Kam mizí Putinova stomilionová jachta?

Robin Kalousek

Cena sto milionů eur, heliport, „mizící“ bazén a neprůstřelná skla. Luxusní jachta Graceful, která podle rozvědek patří Vladimiru Putinovi, předvedla dánskému námořnictvu provokativní divadlo. Namířila si to přes ostře sledované úžiny doprovázená ruským torpédoborcem. Plovoucí palác unikl z německých loděnic jen sedmnáct dní před invazí a nyní pluje s vypnutými radary.

Putinova superjachta Graceful
Putinova superjachta GracefulFoto: Profimedia – east2west news / WillWest News / Profimedia
Reklama

Dvaaosmdesátimetrový plovoucí palác proplul strategickou úžinou Storebælt, minul ostrov Anholt a pokračoval podél Jutského poloostrova. Konvoj stínovala hlídková loď dánského královského námořnictva P521 Freja, přičemž už předtím si Rusy jako horký brambor předávalo německé námořnictvo a pobřežní stráž. Oficiálně loď nemá cíl, podle nezávislého ruského portálu Agentstvo však míří do tureckého Istanbulu.

Příběh jachty Graceful ilustruje paranoii a předvídatelnost ruského vládce. V únoru 2022 loď kotvila v německém Hamburku, kde na ní loděnice Blohm+Voss prováděly nákladnou modernizaci v podobě instalace nových balkonů a čištění trupu. Jenže sedmého února 2022 přišel z Kremlu náhlý a urgentní rozkaz okamžitě zvednout kotvy a odplout. Práce byly narychlo přerušeny a jachta doslova utekla do bezpečí ruské kaliningradské enklávy. O pouhých sedmnáct dní později zahájilo Rusko plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Putin velmi pravděpodobně nechtěl riskovat, že přijde o svůj stomilionový klenot.

Související

Aby se navíc zabránilo mezinárodnímu sledování, kapitán lodě kompletně vypnul satelitní transpondér už třicátého srpna 2022. Na námořních mapách byla loď od té doby oficiálně mrtvá a NATO ji tak muselo sledovat výhradně pomocí vizuálního kontaktu a vojenských radarů.

Graceful je ztělesněním luxusu. Podle uniklých specifikací, které v minulosti zveřejnil tým zesnulého opozičníka Alexeje Navalného, ukrývá interiér například patnáctimetrový vnitřní bazén, který se dokáže stisknutím tlačítka mechanicky zvednout, voda odteče a dno se promění v luxusní taneční parket nebo divadelní sál. Jen za konferenční stůl z exotického dřeva Kreml zaplatil přes sto tisíc eur, hřebeny do koupelen jsou z drahých kovů a postele zdobí kůže z mořských rejnoků. Myslelo se samozřejmě i na bezpečnost, takže loď disponuje speciální pancéřovanou kajutou pro majitele a neprůstřelnými skly po celém obvodu hlavní paluby.

Reklama
Reklama

Kreml samozřejmě jakékoliv vlastnictví jachty Graceful, i její ještě větší sestry Šeherezády, kterou v roce 2022 zabavila italská policie v Toskánsku, striktně odmítá. Podle oficiálních majetkových přiznání je Vladimir Putin v podstatě chudý muž, který vlastní pouze skromný byt v Petrohradu, garáž a dvě historické sovětské limuzíny Volga spolu s jedním offroadem Lada Niva. Finanční realita je ale podle západních analytiků úplně jinde. Známý americký investor Bill Browder, který v Rusku léta podnikal, odhaduje Putinovo skryté bohatství na dvě stě miliard dolarů, což by z něj dělalo jednoho z nejbohatších lidí planety.

Související

Celý tento astronomický majetek je schovaný za neprůhlednou sítí offshorových firem a nastrčených oligarchů. Když se v minulosti provalilo, že obří miliardový palác na pobřeží Černého moře u Soči patří Putinovi, Kreml okamžitě přispěchal s prohlášením, že komplex vlastně patří oligarchům Arkadiji Rotenbergovi (Putinovu příteli z dětství) a Alexandru Ponomarenkovi.

Mohlo by vás také zajímat: Zdříml si při Putinově projevu, sliboval porážku nepřátel Ruska

A nakonec Medveděv odjel s prázdnou

Zdříml si při Putinově projevu, sliboval porážku nepřátel Ruska, a nakonec Medveděv odjel s prázdnou | Video: @mog_russEN, @SprinterPress
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vladimir Putin. Simferopol, Krym.
Vladimir Putin. Simferopol, Krym.
Vladimir Putin. Simferopol, Krym.

Evropa a Ukrajina se musí poučit z příkladu jednoho státu – je třeba vytvořit ostrov

V posledních dnech přišlo mnoho evropských politiků s návrhy na jednání s Ruskem – a jedna z těchto iniciativ, spojená s předsedou Evropské rady Antóniem Costou, vyvolala v Evropě značný zmatek. Rád bych se přidal k těm, kteří tvrdili, že prezident Putin není ochoten zodpovědně vyjednávat, uzavírat dohody a dodržovat smlouvy s kýmkoli, kdo nedisponuje silou převyšující tu jeho.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama