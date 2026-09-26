Žháři z Mnichova byli napojeni na ruskou rozvědku. Policie odhalila slovenskou stopu

Dva Bulhaři zadržení v souvislosti se žhářským útokem na firmu v Mnichově z počátku září byli členy skupiny napojené na ruskou vojenskou rozvědku GRU, skupina operovala ze Slovenska. Vyplývá to z informací, které přinesl německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Němečtí vyšetřovatelé podle něj nyní spojují žhářský útok v Mnichově, připravovaný útok na výrobce dronů Skyeton u slovenského Prešova i pokus o útok drony s výbušninou na letišti Lipsko/Halle s GRU.
Terčem útoku se v noci ze 2. na 3. září stalo staveniště před sídlem technologické firmy Rohde & Schwarz v Mnichově, kde pachatelé vyhodili dvě zápalné bomby z okna automobilu. Firmě, která mimo jiné dodává drony ukrajinské armádě, vznikla jen malá škoda, když chytl stavební kontejner, a požár byl rychle uhašen. Německé úřady poukázaly na amatérský způsob provedení útoku.
Útok se stal necelý měsíc po pokusu o bombový útok s pomocí dronů na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. FAZ píše, že v obou případech připisují vyšetřovatelé odpovědnost GRU. Bulhar a Bulharka zadržení po žhářském útoku v Mnichově byli součástí skupiny napojené na GRU, působící ze Slovenska, píše dále FAZ.
Vyšetřovatelé podle médií tvrdí, že tatáž skupina plánovala žhářský útok na závod společnosti Skyeton nedaleko Prešova, který vyrábí průzkumné drony pro Ukrajinu. V souvislosti s tímto zmařeným útokem byli 25. srpna na Slovensku zadrženi Lotyš a Ukrajinec, zatímco další Lotyš byl zatčen v Hamburku.
Německé zpravodajské služby se domnívají, že tyto operace řídí služba pro zvláštní činnosti GRU, která po celé Evropě vybudovala logistickou síť. Konkrétně skupinu v Lipsku podle zdrojů FAZ vedl kariérní důstojník GRU Denis Smoljaninov.
Poté, co byli ruští zpravodajci působící pod diplomatickým krytím vyhoštěni z řady evropských zemí kvůli škodlivým aktivitám Ruska, začala GRU podle dostupných informací verbovat operativce prostřednictvím aplikace Telegram a vyplácet jim odměny v kryptoměnách.
Podle dosavadních zjištění německých bezpečnostních služeb slovenská stopa není okrajová, upozorňuje v sobotu ve slovenském Denníku N český bezpečnostní expert a bývalý ředitel české civilní rozvědky Petr Mlejnek. „Slovensko mohlo sloužit jako jeden z uzlů širší sítě napojené na ruskou vojenskou rozvědku GRU,“ napsal Mlejnek.
Podle slovenských médií slovenská opozice žádá vysvětlení od premiéra Roberta Fica i svolání mimořádného zasedání bezpečnostní rady státu.
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