Itálie bojuje s požáry. Žháři v Kalábrii podle úřadů využívali kočky, na Sicílii zemřel hasič

Požáry v jihoitalském regionu Kalábrie způsobili žháři, kteří přivázali hadry s hořlavinou na ocasy toulavých koček. Uvedli to místní představitelé, napsala v pátek agentura AFP. Na Sicílii, která rovněž bojuje s rozsáhlými požáry, po náhlé nemoci zemřel zasahující hasič, informovala agentura ANSA.
Sicílie, jak uvedl tamní regionální šéf Renato Schifani, se potýká s asi 50 požáry, které se i přes shazování vody z letadel nedaří zlikvidovat. Pevninská Kalábrie mezitím zaznamenala přes 160 požárů. S plameny po celé Itálii bojují tisíce hasičů.
Vyšetřovatelé u některých požárů předpokládají, že jsou dílem žhářů. Podle úřadů tomu tak bylo u vybraných požárů v Kalábrii, kde žháři zapálili hadry namočené v hořlavině a přivázané na ocasech divokých koček. Německá stanice Deutsche Welle pro vysílání do zahraničí uvedla, že místní představitelé v této souvislosti hovořili o "podlých individuích".
ANSA mezitím informovala o úmrtí hasiče, který během zásahu onemocněl blíže neupřesněnou nemocí. Onemocněl i jeden jeho kolega, který skončil v nemocnici.
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