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Zahraničí

Itálie bojuje s požáry. Žháři v Kalábrii podle úřadů využívali kočky, na Sicílii zemřel hasič

ČTK

Požáry v jihoitalském regionu Kalábrie způsobili žháři, kteří přivázali hadry s hořlavinou na ocasy toulavých koček. Uvedli to místní představitelé, napsala v pátek agentura AFP. Na Sicílii, která rovněž bojuje s rozsáhlými požáry, po náhlé nemoci zemřel zasahující hasič, informovala agentura ANSA.

Wildfires in Sicily
Pohled z dronu zachycuje hasiče kráčejícího kolem hasičského vozu, zatímco se kolem požárem poničených hospodářských budov po lesním požáru v obci Castronovo di Sicilia na Sicílii v Itálii valí kouř. 22. července 2026.Foto: REUTERS – DANILO ARNONE
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Sicílie, jak uvedl tamní regionální šéf Renato Schifani, se potýká s asi 50 požáry, které se i přes shazování vody z letadel nedaří zlikvidovat. Pevninská Kalábrie mezitím zaznamenala přes 160 požárů. S plameny po celé Itálii bojují tisíce hasičů.

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Vyšetřovatelé u některých požárů předpokládají, že jsou dílem žhářů. Podle úřadů tomu tak bylo u vybraných požárů v Kalábrii, kde žháři zapálili hadry namočené v hořlavině a přivázané na ocasech divokých koček. Německá stanice Deutsche Welle pro vysílání do zahraničí uvedla, že místní představitelé v této souvislosti hovořili o "podlých individuích".

ANSA mezitím informovala o úmrtí hasiče, který během zásahu onemocněl blíže neupřesněnou nemocí. Onemocněl i jeden jeho kolega, který skončil v nemocnici.

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