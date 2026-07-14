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Zahraničí

Ženy v Herátu ze strachu vycházejí ven pouze v nutnosti. Tálibán popřel jejich útlak

ČTK

Afghánský ministr morálky z vládního radikálního islamistického hnutí Tálibán Mohammad Chálid Hanáfí v pondělí popřel utlačování žen v afghánském Herátu. Právě v tomto městě na západě země místní policie zpřísnila omezení týkající se oblékání žen, uvedla agentura AFP.

Afghánistán burka
Ženy a dívky v Afghánistánu čelí rozsáhlé diskriminaci, přičemž zákony jim předepisují, jak se mají oblékat a chovat. Od návratu Tálibánu k moci v roce 2021 byly ženy vyloučeny z mnoha pracovních pozic. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
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„V Herátu je vše v pořádku,“ prohlásil ministr a dodal, že v zemi „žádné utlačování není a práva žen jsou respektována“.

Mnoho žen v Herátu nedávno podle AFP uvedlo, že vycházejí ven pouze v případě naprosté nutnosti, ze strachu, že by je mravnostní policie zadržela za porušení pravidel oblékání.

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Na začátku června bylo v Herátu zatčeno a uvězněno několik žen obviněných z toho, že na sobě neměly čádor nebo burku, tedy oděvy zcela zakrývající tělo. Mezi nimi byla i zdravotnice z nevládní organizace Lékaři bez hranic (MSF), která toto zadržení ostře odsoudila.

Na celostátní úrovni musí být ženy na veřejnosti téměř zcela zahaleny. Mnoho z nich nosí dlouhé šaty se závojem, ne však nutně oděvy zcela zakrývající celé tělo. Podle ministra je kritika toho, co se odehrává v Herátu, pouhou propagandou.

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V tomto městě nedaleko íránských hranic obchodníci a taxikáři podle AFP přiznávají, že od zpřísnění represí počet zákaznic klesl. „Trh funguje díky ženám. Bez žen žádný trh není,“ uvedl krejčí Ramín Ghafúrí.

Ženy a dívky v Afghánistánu čelí rozsáhlé diskriminaci, přičemž zákony jim předepisují, jak se mají oblékat a chovat. Od návratu Tálibánu k moci v roce 2021 byly ženy vyloučeny z mnoha pracovních pozic. Mají zakázáno studovat na středních školách a univerzitách, nemohou do většiny zaměstnání nebo se účastnit téměř žádných volnočasových aktivit.

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