Poprvé od roku 1935. Soupravy v moskevském metru řídí ženy

Vláda v pondělí schválila návrh koncesionářské smlouvy k výstavbě a provozu části dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Návrh dostane nyní Poslanecká sněmovna, v případě schválení smlouvy by stavba měla začít v březnu. Na Twitteru to oznámilo ministerstvo dopravy. Část D4 by formou PPP mělo postavit a následně provozovat francouzské konsorcium DIVia, které tvoří firmy Vinci a Meridiam. V soutěži uspělo s nabídkou 16,55 miliardy korun. V Česku jde o první PPP projekt, kdy dálnici postaví a následně bude provozovat soukromá firma.

Vítězné konsorcium by mělo postavit 32 nových kilometrů dálnice mezi Příbramí a Pískem, které následně bude 25 let provozovat a udržovat spolu s dalšími už postavenými navazujícími 16 kilometry. Stavebně a projekčně bude za projektem stát česká stavební společnost Eurovia.

Systém PPP předpokládá financování staveb ze strany soukromých investorů, kteří zároveň budou silnici po její dostavbě po určitou dobu provozovat. Stát by poté měl stavbu postupně splácet a po dohodnuté době i zcela převzít. V minulosti všechny pokusy o dálniční stavby v ČR formou PPP neuspěly.