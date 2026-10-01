Ženy postavily abortomat k polskému parlamentu, vydává potratové pilulky

Naproti sídlu Sejmu, dolní komory polského parlamentu, nově stojí první automat na potratové pilulky v zemi, ve které platí restriktivní předpisy pro umělé přerušení těhotenství. O takzvaném abortomatu, tedy jakémsi "automatu na potraty", píše agentura AFP.
Automat tvoří takové schránky, do jakých si lidé běžně chodí vyzvedávat balíčky z internetových obchodů. Žena, která chce farmakologický potrat podstoupit, se zkontaktuje s organizací Women Help Women (Ženy pomáhají ženám), zaplatí za léky a dostane kód pro otevření schránky.
"Neshromažďujeme osobní údaje, nemáme žádné formuláře. Bez hodnocení a bezpečně," uvedla organizace. Ve schránkách jsou obálky s potratovými pilulkami, které se používají v rané fázi těhotenství.
"Jde o feministickou intervenci s cílem ukázat, jak jsou věci padlé na hlavu," řekla Kinga Jelińská, ředitelka Women Help Women.
AFP píše, že umístění abortomatu naproti sídlu Sejmu je symbolické. Současná vláda Donalda Tuska, která je u moci téměř tři roky, nedokázala splnit slib ohledně zmírnění přísného potratového zákona.
Umělé přerušení je na základě nálezu ústavního soudu z roku 2020 legální jen tehdy, pokud těhotenství vzniklo v důsledku trestného činu, jako je znásilnění či incest, nebo pokud ohrožuje zdraví či život matky.
Soud před šesti lety dospěl k závěru, že závažné poškození plodu není legálním důvodem pro potrat. Z tohoto důvodu lékaři v minulosti přitom prováděli drtivou většinu potratů. Zpřísnění potratových předpisů v Polsku vyvolalo největší demonstrace od roku 1989.
Za celý loňský rok bylo v polských veřejných zdravotnických zařízeních provedeno asi 850 potratů.
V uplynulých letech v Polsku zemřelo v nemocnicích několik žen kvůli komplikacím v těhotenství poté, co jim lékaři odmítli provést potrat. V Polsku ale podle AFP neexistuje zákon, který by ženám zakazoval ukončit těhotenství samostatně, například pomocí pilulek objednaných přes internet.
Podle aktivistek jde o mezeru v zákonech, které využívá abortomat i centrum pro potraty, u kterého se automat nachází. Poradna nabízí ženám informace o bezpečných možnostech ukončení těhotenství, mohou si tam také bezplatně udělat těhotenský test.
Podle některých právníků ale těmto aktivistkám hrozí postih za napomáhání k potratu, které polské zákony trestají až tříletým vězením.
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