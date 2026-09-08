„Ženy do jiných prostor.“ Hosté si na Eiffelovce vynutili kuriózní podmínku, personál se vzbouřil

Hinduistická delegace si při návštěvě Eiffelovy věže vyžádala zorganizování prohlídky způsobem, který omezí „interakce se ženami“. Zaměstnankyně tak měly zakázaný vstup do určitých prostor a na jejich pozicích je nahradili muži. Pobouřený personál se proti postupu vedení ohradil stávkou, kvůli které zůstala slavná pařížská památka celý den zavřená.
K incidentu došlo během sobotní návštěvy přibližně stočlenné delegace hinduistického duchovního hnutí Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS). Skupina přicestovala do Francie na oslavy spojené s vysvěcením prvního velkého chrámu této organizace v zemi.
Provozní společnost SETE, která Eiffelovu věž spravuje, uvedla, že delegace požádala o zorganizování prohlídky způsobem, který omezí „interakce se ženami“. Zaměstnanci byli postupem vedení podle odborů „šokováni“.
V prohlášení odborového svazu CGT zaměstnanci odsoudili „pokyny na pracovišti, které vedly k odsunutí, nahrazení a zneviditelnění zaměstnankyň na základě jejich pohlaví“.
„Byly požádány, aby opustily svá stanoviště a přesunuly se do jiných prostor. Na některých místech je nahradili muži. Všechny zaměstnankyně navíc dostaly pokyn, aby během přítomnosti delegace nevstupovaly do určitých prostor ani jimi neprocházely,“ cituje vyjádření odborů server France24.
Nespokojenost personálu vyvrcholila pondělní stávkou a zaměstnanci se sešli s vedením, aby získali záruku, že se s „ženami ve firmě už nikdy nebude zacházet tímto způsobem“. Na cedulích u věže se v pondělí objevil jen stručný nápis: „Otevření Eiffelovy věže je z provozních důvodů odloženo.“ Ikonická památka zůstala celý den uzavřená a návštěvníkům se znovu otevřela až v úterý.
Vedení přiznalo pochybení. Delegace se brání
Provozní společnost SETE po vlně kritiky uznala, že přijetí takových podmínek byla chyba, která je v přímém rozporu s hodnotami společnosti i principy rovnosti mužů a žen. Prezident společnosti Ariel Weil přislíbil vyšetření celé události a vyvození důsledků.
Sama hinduistická organizace BAPS, která má blízko ke konzervativní náboženské straně indického premiéra Naréndry Módího, reagovala prohlášením, v němž se snažila situaci uklidnit: „Podle našich informací nebyl nikomu v žádném okamžiku odepřen přístup k Eiffelově věži. Přesto se upřímně omlouváme za jakoukoli bolest či nepříjemnosti, které mohly být způsobeny.“
„Žádné náboženství nestojí nad zákony“
Na stranu stávkujících se postavil pařížský starosta Emmanuel Grégoire, který potvrdil brzké zahájení vyšetřování a rozhořčení personálu označil za zcela oprávněné.
„Ve Francii po ženách nechceme, aby zmizely z veřejného prostoru. Žádné dogma ani náboženství nestojí nad zákony republiky,“ uvedla pak ministryně pro rovnost Aurore Bergéová.
K incidentu se vyjádřila také šéfka Národního shromáždění Marine Le Penová, která patří mezi favority nadcházejících prezidentských voleb. Uvedla, že Francie nikdy nepřijme, aby byla přítomnost žen jakkoliv omezována.
Bývalý premiér Gabriel Attal, který se rovněž uchází o prezidentský úřad, dodal: „Ve Francii žádná kultura, žádná víra, žádné náboženství, nic a nikdo nemůže přijít a ženám diktovat, jaké má být jejich místo.“
Hinduismus je považován za nejstarší dosud praktikované náboženství na světě a se zhruba miliardou věřících také za třetí nejrozšířenější, hned po křesťanství a islámu.
Přestože náboženská tradice uctívá ženskost prostřednictvím řady mocných bohyň, v hinduismu zároveň přetrvávají hluboce zakořeněné patriarchální a diskriminační tradice vůči ženám. Dlouhodobě se vedou například spory o přístupu žen do některých chrámů nebo k určitým náboženským rituálům.
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