Ženevské rozhovory o Sýrii přerušeny, opozice přijala zásady OSN

před 39 minutami

Ženevské mírové rozhovory o Sýrii byly dnes po týdnu podle očekávání přerušeny. Zprostředkoval OSN Staffan de Mistura předal vládní i opoziční delegaci dokument s 12 zásadami, které budou základem pro další kolo jednání. To by se mělo uskutečnit v příštích týdnech. Opozice již s principy OSN souhlasila, uvedla agentura Reuters.

Ženeva - Syrská opozice 12 zásad OSN předběžně přijala, oznámil šéf opoziční delegace Násir Harírí. Obecné principy ohledně budoucnosti Sýrie podle něj vycházejí z bodů, které zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura nastínil loni.

Dosavadní rozhovory tak skončily bez jasných výsledků, řekl Harírí novinářům. Syrský velvyslanec při OSN a Harírího protějšek Bašár Džafarí jednání nekomentoval.

De Mistura prohlásil, že zúčastněné strany mají před sebou jasné úkoly, které rozdělil do čtyř "košů". Prvním je věrohodná, inkluzivní a nesektářská vláda. Druhým zahájení procesu navržení nové ústavy. Obou těchto cílů by podle de Mistury mohlo být dosaženo do půl roku.

Jako třetí koš označil všechny otázky spojené se svobodnými a transparentními volbami pod dohledem OSN. Poslední čtvrtý koš zahrnuje opatření na podporu boje proti terorismu, zlepšení bezpečnosti a posílení důvěry.

Vláda v Damašku nabídla konkrétní možnost výměn vězňů a unesených lidí, dodal de Mistura. O této otázce se má diskutovat v kazašské Astaně, kde se paralelně jedná o posílení příměří, které v Sýrii zprostředkovaly Rusko, Írán a Turecko, a které platí od konce prosince.

V Ženevě se dosud domlouval hlavně program mírových rozhovorů. De Mistura jednal odděleně s delegacemi syrské vlády a opozice. Rozhovory jsou už čtvrtým pokusem o řešení téměř sedmileté syrské války, která si vyžádala více než 300.000 obětí a způsobila také milionovou migrační vlnu.

Syrskou vládu prezidenta Bašára Asada vojensky i diplomaticky podporuje Rusko, Írán a libanonské hnutí Hizballáh. Různé složky opozice zase dostávaly či stále dostávají pomoc od USA, Turecka a monarchií Perského zálivu.

Pro mě i pro ostatní je jednoduše lepší odejít bez úhony, utekli jsme z Damašku, mír v Sýrii neočekávám v řádu měsíců, doufám, říká syrský uprchlík. | Video: | 07:09

autor: ČTK