Žena zmizela, ve vile zůstaly stopy po zápasu. Norského miliardáře viní z vraždy

Houkající policejní automobily s blikajícími světly zatarasily v úterý ráno silnici u města Lorenskog, které leží mezi norskou metropolí Oslo a švédskou hranicí. Zastavily vůz, ve kterém seděl jeden z nejbohatších a nejúspěšnějších Norů.

Cílem policie byl sedmdesátiletý Tom Hagen, podnikatel v nemovitostech a majitel firmy Elkraft AS, která přeprodává elektřinu koncovým zákazníkům po celé Skandinávii. Jeho jmění se odhaduje na necelých pět miliard českých korun.

Policisté Hagena vyzvali, aby si přesedl do auta k nim, a zamířili do vazební věznice ve městě Lilleström. Důvodem je podezření z vraždy byznysmenovy manželky Anne-Elisabeth Hagenové. Zmizela beze stopy 31. října 2018 a její tělo dosud nebylo nalezeno. V koupelně vily Hagenových vyšetřovatelé nalezli stopu po zápasu, žena se bránila, ale to bylo vše.

Hagenovi se po čase ozvali údajní únosci s tvrzením, že jeho manželku drží v zajetí a propustí ji za výkupné. To chtěli vyplatit v málo známé kryptoměně Monero. Ta zaručuje lidem, kteří ji používají, anonymitu - ostatně ani většina samotných zakladatelů Monera svoji identitu nezveřejnila. Kryptoměnu používala v minulosti například webová stránka AlphaBay, která nabízela na internetu kradené nebo nelegální zboží.

Vyšetřovatelé na provedení transakce nasadili svého tajného agenta, nicméně údajní únosci se přestali ozývat a už Hagena nekontaktovali. To podle norského deníku Dagbladet přispělo k přesvědčení policie, že únos a vydírání jsou fingované a mají zakrýt vraždu ženy. Vraždu, z níž je teď její manžel podezřelý.

"Můj klient naprosto popírá, že by měl s činem cokoliv společného. Vzniklou situací je nesmírně pohnut a je pro něj těžké být obviněn z něčeho, s čím absolutně nemá nic společného," řekl novinářům Hagenův právník Svein Holden, který před osmi lety obhajoval u soudu Anderse Breivika, jenž zavraždil 77 lidí v Oslu a na ostrově Uttoya.

Policie odmítla sdělit podrobnosti o tom, co konkrétně nyní vedlo k rozhodnutí zatknout Hagena a vzít ho na měsíc do vazby. Uvedla pouze, že lidí zapletených do zločinů může být více a že někteří žijí v zahraničí. Norští vyšetřovatelé nedávno několikrát navštívili Švédsko a vyžádali si také spolupráci německého Spolkového kriminálního úřadu (BKA). Prověřovali informace, že Hagenová může být v Dánsku, pátrání ale nikam nevedlo.

Po úterním zatčení podnikatele forenzní experti odebírali vzorky u něj doma i v jeho kanceláři a firmě. Z vyšetřování také vyplývá, že Anne-Elisabeth Hagenová 31. října 2018 zmizela z domu ve čtvrt na deset ráno a manžel informoval policii až po pěti hodinách. Policie se snažila zrekonstruovat veškerý jeho pohyb v tomto mezičase. Některé části jeho výpovědi si odporují.

Norský deník Verdens Gang s odvoláním na své zdroje spekuluje o předmanželské smlouvě jako o možném motivu. Smlouva zaručovala v případě rozvodu drtivou většinu majetku Hagenovi, ale údajně neměla všechny právní náležitosti a bylo snadné napadnout u soudu její platnost.

Stejný deník uvedl, že Hagen před několika dny napsal e-mail policii, že má k dispozici nové informace, které mohou vést k dopadení pachatele. Poukázal na několik lidí, souvisejících s jeho byznysem a podnikáním. Zda tento fakt má přímou souvislost s jeho zatčením, ale není jasné.