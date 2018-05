Žena vysoudila osm milionů dolarů, od dětství ji zneužívala americká sekta

Kendra Rossová od 11 letech vařila a uklízela pro kansaskou sektu, tehdy nazývanou Spojený národ islámu.

Washington - Šestadvacetiletá Američanka vysoudila osm milionů dolarů (176 milionů korun) za to, že byla od dětství nucena pracovat pro jednu z amerických sekt.

Podle soudu byla žena fyzicky i psychicky zneužívána po dobu deseti let, než se jí podařilo ze skupiny prchnout. Jde o patrně největší odškodné, které v USA někdo vysoudil v podobném případě, uvedl v pátek list The New York Times.

Strastiplný příběh Kendry Rossové začal, když ji v 11 letech sekta tehdy nazývaná Spojený národ islámu sídlící ve státě Kansas přiměla vařit, uklízet a starat se o děti členů společenství.

Po roce byla přestěhována z domova své matky do domu, kde žily ženské příslušnice sekty. V 15 letech byla nucena ukončit školu a věnovat se již jen práci pro sektu. Za další rok ji převezli do Georgie, kde musela sloužit v domě zakladatele kultu Royalla Jenkinse.

Poté jí vozili po různých místech USA, kde měla sekta členy včetně New Yorku, New Jersey či Ohia. Podnětem pro útěk jí bylo až v roce 2012 vynucené "manželství" s jedním z mužů v sektě, která uznávala polygamii.

"Často na ni křičeli a pravidelně ji ponižovali, zostuzovali a znesnadňovali jí život," uvedl soudce Daniel Crabtree ve zdůvodnění rozsudku. "Byla po dobu těch deseti let zranitelná a osamělá," dodal.

Vůdce sekty má třináct manželek

Sekta podle soudu ovládala životy svých stoupenců do nejmenšího detailu. Kontrolovala například tělesnou váhu žen, rozhodovala o tom, zda se jim dostane lékařské péče či je nutila ke svazkům s muži.

V roce 2015 se přejmenovala na Tvůrce hodnoty a Jenkins si začal říkat Royall Alláh. Podle soudu má nyní 13 "manželek" a zhruba dvě desítky potomků. K soudním výslechům se ani on, ani jeho advokáti nedostavili.

Podle obhájců práv obětí zneužívání by mohl rozsudek sloužit jako významný precedens pro další podobné případy. "Je to nejvyšší odškodné pro jednotlivou oběť, o kterém víme," řekla předsedkyně nevládní organizace HTLC bojující proti obchodování s lidmi Martina Vandenbergová.