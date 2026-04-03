6. 4. Vendula
Reklama
Reklama
Žena v kyjevském bytě chovala divoká zvířata a natáčela je. Jedno z nich ji napadlo

Anna Nix

Kyjevská žena ve svém bytě chovala vlka, lišku a psy. Zvířata natáčela a videa sdílela na sociálních sítích, kde ukazovala, v jakých nevhodných podmínkách je chová. Jedno ze zvířat ji dokonce napadlo. Žena byla obviněna z týrání zvířat, za což jí hrozí až tři roky vězení.

Vlk
Vlk, kterého žena chovala, nebyl očkovaný a po většinu času byl zavřený v těsné kleci. Žena navíc v bytě chovala i lišku a psy, což vytvářelo nebezpečnou koexistenci různých druhů zvířat. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
Reklama

Podle dobrovolníků Centra pro záchranu divokých zvířat, organizace, která se stará o divoká zvířata, ženě už před sedmi lety odebrali dva vlky. Organizace je po vyšetření poslala do zahraničí, kde žijí v podmínkách vhodných pro divoká zvířata.

56letá žena poté začala chovat dalšího vlka, který byl nucen žít v hrozných podmínkách. Nebyl očkovaný a po většinu času byl zavřený v těsné kleci. Žena navíc v bytě chovala i lišku a psy, což vytvářelo nebezpečnou koexistenci různých druhů zvířat. Zvířata si v bytě natáčela a videa sdílela na sociální sítě.

„Držela zvíře dlouhou dobu doma. V takových nevhodných podmínkách se samozřejmě zvýšil stres a agresivita divokého zvířete, takže ji vlk napadl, silně jí roztrhl ruku a pokousal ji do stehna. Sousedé zavolali záchranku, ženě v nemocnici zašili rány, ale domů se už nedostala. Tehdy nám zavolala, protože vlk útočil a nepustil ji do bytu,“ uvedla organizace Centrum pro záchranu divokých zvířat pro deník The New Voice of Ukraine (NV).

Vlk ženu napadl v prosinci 2025. Poté co se vrátila z nemocnice, v bytě našla mrtvou lišku, na jejímž těle odborníci odhalili lehká zranění. 

Reklama
Reklama

„Kromě toho, že v bytě chovala divoká zvířata, tam panují i hrozné hygienické podmínky, špína a strašný zápach. Vlk nemá ani očkování, ani léčbu. Tentokrát uděláme vše, co je v našich silách, abychom něčemu takovému zabránili,“ sdělili dobrovolníci z organizace.

Zástupci organizace dodali, že se dohodli s některými ženinými sousedy, že zavolají aktivistům za práva zvířat, pokud se v bytě objeví nová divoká zvířata.

Deník NV v úterý 31. března napsal, že žena byla obviněna z týrání zvířat, za což jí hrozí až tři roky vězení. Vyšetřování se má zabývat i otázkou, jak žena k divokým zvířatům přišla.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ilustrační foto

Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.

Reklama
Živnost „influencer" české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

Reklama
Reklama
Reklama