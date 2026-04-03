Žena v kyjevském bytě chovala divoká zvířata a natáčela je. Jedno z nich ji napadlo

Kyjevská žena ve svém bytě chovala vlka, lišku a psy. Zvířata natáčela a videa sdílela na sociálních sítích, kde ukazovala, v jakých nevhodných podmínkách je chová. Jedno ze zvířat ji dokonce napadlo. Žena byla obviněna z týrání zvířat, za což jí hrozí až tři roky vězení.
Podle dobrovolníků Centra pro záchranu divokých zvířat, organizace, která se stará o divoká zvířata, ženě už před sedmi lety odebrali dva vlky. Organizace je po vyšetření poslala do zahraničí, kde žijí v podmínkách vhodných pro divoká zvířata.
56letá žena poté začala chovat dalšího vlka, který byl nucen žít v hrozných podmínkách. Nebyl očkovaný a po většinu času byl zavřený v těsné kleci. Žena navíc v bytě chovala i lišku a psy, což vytvářelo nebezpečnou koexistenci různých druhů zvířat. Zvířata si v bytě natáčela a videa sdílela na sociální sítě.
„Držela zvíře dlouhou dobu doma. V takových nevhodných podmínkách se samozřejmě zvýšil stres a agresivita divokého zvířete, takže ji vlk napadl, silně jí roztrhl ruku a pokousal ji do stehna. Sousedé zavolali záchranku, ženě v nemocnici zašili rány, ale domů se už nedostala. Tehdy nám zavolala, protože vlk útočil a nepustil ji do bytu,“ uvedla organizace Centrum pro záchranu divokých zvířat pro deník The New Voice of Ukraine (NV).
Vlk ženu napadl v prosinci 2025. Poté co se vrátila z nemocnice, v bytě našla mrtvou lišku, na jejímž těle odborníci odhalili lehká zranění.
„Kromě toho, že v bytě chovala divoká zvířata, tam panují i hrozné hygienické podmínky, špína a strašný zápach. Vlk nemá ani očkování, ani léčbu. Tentokrát uděláme vše, co je v našich silách, abychom něčemu takovému zabránili,“ sdělili dobrovolníci z organizace.
Zástupci organizace dodali, že se dohodli s některými ženinými sousedy, že zavolají aktivistům za práva zvířat, pokud se v bytě objeví nová divoká zvířata.
Deník NV v úterý 31. března napsal, že žena byla obviněna z týrání zvířat, za což jí hrozí až tři roky vězení. Vyšetřování se má zabývat i otázkou, jak žena k divokým zvířatům přišla.
