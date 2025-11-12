Zahraničí

Žena v Kalifornii ujížděla policii 275 kilometrů, dostala se až do Mexika

Devětadvacetiletá žena v Kalifornii ujížděla policii zhruba 275 kilometrů. O divoké jízdě přes čtyři okresy informovala agentura AP, podle níž šlo o mimořádnou policejní honičku i na poměry státu na západě USA, kde jsou policejní pronásledování běžná.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Podezřelá ve zřejmě kradené malé dodávce dopřála v pondělí policistům dvouhodinovou honičku, která skončila útěkem pronásledované do Mexika.

Honička začala kolem 11:00 místního času, kdy policisté reagovali na hlášení o kradeném voze Toyota Sienna z Thousand Oaks, asi 64 kilometrů severozápadně od Los Angeles, vyplývá z informací kanceláře šerifa okresu Ventura.

Místní policisté pronásledovali vozidlo rychlostí až 145 kilometrů za hodinu. Pronásledování převzala kalifornská dálniční policie (CHP), když minivan zamířil na jih po dálnici Interstate 405 do okresu Los Angeles. Vůz se úspěšně vyhýbal pásům s hroty a k poledni se podezřelá po dálnici Interstate 5 dostala do okresu Orange.

Poté, co pronásledovaná dorazila do okresu San Diego, dálniční policie krátce po 13:00 informovala celní a hraniční ochranu USA, že se vozidlo blíží k hranici s Mexikem.

Jednotky dálniční policie byly z pronásledování na státní silnici 905 kolem 13:20 odvolány z důvodu obav o veřejnou bezpečnost, což je běžná praxe při pronásledováních v blízkosti hranic.

Policie nechtěla, aby si automobil prorazil cestu přes hraniční přechod a zranil další lidi, řekl deníku The Los Angeles Times seržant Esteban Hernandez. Krátce před 13:30 byli policisté informováni, že minivan projel hraničním přechodem San Ysidro do Mexika.

Úředníci celní a hraniční ochrany dnes na žádost o další podrobnosti bezprostředně nereagovali, uvedla AP.

 
