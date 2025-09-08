Zahraničí

Žena utekla před válkou z Ukrajiny. Smrt jí potkala na americké železnici

Vojtěch Ruda Vojtěch Ruda
před 1 hodinou
Šokující zločin se stal minulý měsíc v americkém městě Charlotte v Severní Karolíně. Třiadvacetiletá Iryna Zakrutská, která do Ameriky imigrovala po začátku ruské invaze na Ukrajinu, cestovala domů z práce, když ji zezadu brutálně napadl muž s bohatou kriminální minulostí. Podle řady hlasů se dalo vraždě zabránit.
Iryna Zarutská a Decarlos Brown.
Iryna Zarutská a Decarlos Brown. | Foto: The Hindustan News

Měla to být běžná cesta domů z práce. Iryna Zakrutská se v srpnu vracela z pizzerie a nastoupila do vlaku. Osudnou se jí stala chvíle, kdy si sedla před bezdomovce DeCarlose Browna Jr., nyní obžalovaného z vraždy.

Brown vytáhl nůž a nečekaně ji zezadu třikrát bodl. Zakrvácený nůž utřel do mikiny a schoval ho. Pak se bez povšimnutí začlenil mezi ostatní cestující a na další stanici klidně vystoupil, jako by se nic nestalo.

Policejní oddělení Charlotte-Mecklenburg uvedlo, že žena byla na místě mrtvá. Policii se podařilo viníka zadržet ještě ten samý večer, útok označila za  "náhodný a nevyprovokovaný". Obviněný Brown Jr. byl převezen do nemocnice kvůli poranění ruky. Čelí obvinění z vraždy prvního stupně.

Podle soudních záznamů byl Brown od roku 2011 zatčen už několikrát. Obvinění zahrnovala těžkou krádež, loupež s použitím nebezpečné zbraně a vyhrožování. Brown má také nevyřízené obvinění z ledna za zneužití systému tísňové linky 911.

Video: WCNC

Skutečným viníkem je stát

Na sociální síti X se rychle začaly šířit záběry z útoku. Rozhořčení uživatelé komentovali odpornost zločinu a mnoho z nich se také shoduje na tom, že se zločinu dalo zabránit dlouhodobým zadržením útočníka s dlouhou kriminální minulostí. 

Brown, kterému byla diagnostikována schizofrenie, projevoval nevyzpytatelné chování. Během tzv. welfare checku v lednu tohoto roku policii tvrdil, že jeho tělo ovládala "umělá látka", která určovala, kdy jí, chodí nebo mluví.

Soudem nařízené vyšetření duševního zdraví v červenci 2025 nebylo nikdy dokončeno. I přes historii plnou násilí a duševních problémů byl tak Brown v době 22. srpna 2025, kdy pobodal Irynu Zarutskou, na svobodě.

Podobným případům by chtěl zabránit republikánský kongresman Randy Fine, který na sociální síti X uvedl, že chystá zákon, jenž by soudce činil odpovědnými v případech, kdy propuštění násilní recidivisté spáchají nové trestné činy. "Těch více než dvanáct soudců, již Browna propustili, by také měli strávit den u soudu," napsal.

Další kontroverzi pak vyvolala crowdfundingová kampaň na platformě GoFundMe, kde mohli lidé přispívat na právní výdaje obviněného DeCarlose. Po velké kritice se však podařilo kampaň stáhnout a platforma se omluvila. Pro pozůstalé zavražděné Ukrajinky naopak kampaň stále běží a již se podařilo vybrat přes 72 tisíc dolarů.

"Kdyby to bylo naopak, píše se o tom všude"

Místní deník The Charlotte Observer vnímá velkou politizaci toho případu. Předseda sněmovny státu Severní Karolína Destin Hall uvedl, že vražda je výsledkem "měkkého přístupu k trestné činnosti ze strany vedení".

Republikánský kongresman Mark Harris, jehož volební obvod zahrnuje část Charlotte, prohlásil, že "násilí v Charlotte je mikrokosmem celonárodní epidemie".

Podle zprávy policie Charlotte-Mecklenburg však celková kriminalita v Charlotte během první poloviny roku klesla o osm procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Město zaznamenalo snížení veškerých násilných aktivit o čtvrtinu.

Pravicoví komentátoři a politici kritizují demokratickou stranu a mainstreamová média za neaktivitu a nečinnost. Několik tweetů k tomuto tématu přesdílel i CEO společnosti X Elon Musk.

Mimo jiné šlo například o výčet mainstreamových deníků, které o vraždě neinformovaly, jako například The New York Times, CNN nebo agentura AP.

Uživatelé sociální sítě také uvádějí do kontrastu kontroverzní a vysoce medializovaný případ z roku 2023, kdy v newyorském metru cestující uškrtil agresivního bezdomovce.

 
