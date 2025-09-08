Žena utekla před válkou z Ukrajiny. Smrt jí potkala na americké železnici

Měla to být běžná cesta domů z práce. Iryna Zakrutská se v srpnu vracela z pizzerie a nastoupila do vlaku. Osudnou se jí stala chvíle, kdy si sedla před bezdomovce DeCarlose Browna Jr., nyní obžalovaného z vraždy.
Brown vytáhl nůž a nečekaně ji zezadu třikrát bodl. Zakrvácený nůž utřel do mikiny a schoval ho. Pak se bez povšimnutí začlenil mezi ostatní cestující a na další stanici klidně vystoupil, jako by se nic nestalo.
Policejní oddělení Charlotte-Mecklenburg uvedlo, že žena byla na místě mrtvá. Policii se podařilo viníka zadržet ještě ten samý večer, útok označila za "náhodný a nevyprovokovaný". Obviněný Brown Jr. byl převezen do nemocnice kvůli poranění ruky. Čelí obvinění z vraždy prvního stupně.
Podle soudních záznamů byl Brown od roku 2011 zatčen už několikrát. Obvinění zahrnovala těžkou krádež, loupež s použitím nebezpečné zbraně a vyhrožování. Brown má také nevyřízené obvinění z ledna za zneužití systému tísňové linky 911.
Skutečným viníkem je stát
Na sociální síti X se rychle začaly šířit záběry z útoku. Rozhořčení uživatelé komentovali odpornost zločinu a mnoho z nich se také shoduje na tom, že se zločinu dalo zabránit dlouhodobým zadržením útočníka s dlouhou kriminální minulostí.
Brown, kterému byla diagnostikována schizofrenie, projevoval nevyzpytatelné chování. Během tzv. welfare checku v lednu tohoto roku policii tvrdil, že jeho tělo ovládala "umělá látka", která určovala, kdy jí, chodí nebo mluví.
Soudem nařízené vyšetření duševního zdraví v červenci 2025 nebylo nikdy dokončeno. I přes historii plnou násilí a duševních problémů byl tak Brown v době 22. srpna 2025, kdy pobodal Irynu Zarutskou, na svobodě.
Podobným případům by chtěl zabránit republikánský kongresman Randy Fine, který na sociální síti X uvedl, že chystá zákon, jenž by soudce činil odpovědnými v případech, kdy propuštění násilní recidivisté spáchají nové trestné činy. "Těch více než dvanáct soudců, již Browna propustili, by také měli strávit den u soudu," napsal.
Další kontroverzi pak vyvolala crowdfundingová kampaň na platformě GoFundMe, kde mohli lidé přispívat na právní výdaje obviněného DeCarlose. Po velké kritice se však podařilo kampaň stáhnout a platforma se omluvila. Pro pozůstalé zavražděné Ukrajinky naopak kampaň stále běží a již se podařilo vybrat přes 72 tisíc dolarů.
In Charlotte, 34-year-old Decarlos Brown Jr, a homeless man with a criminal history, allegedly stabbed and killed 22-year-old Ukrainian refugee Iryna Zarutska in a brutal attack— Sumit (@SumitHansd) September 8, 2025
What type of sick human being would already give money to this monster? 😡 GoFundMe should be ashamed pic.twitter.com/otYLVNe9Yo
"Kdyby to bylo naopak, píše se o tom všude"
Místní deník The Charlotte Observer vnímá velkou politizaci toho případu. Předseda sněmovny státu Severní Karolína Destin Hall uvedl, že vražda je výsledkem "měkkého přístupu k trestné činnosti ze strany vedení".
Republikánský kongresman Mark Harris, jehož volební obvod zahrnuje část Charlotte, prohlásil, že "násilí v Charlotte je mikrokosmem celonárodní epidemie".
Podle zprávy policie Charlotte-Mecklenburg však celková kriminalita v Charlotte během první poloviny roku klesla o osm procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Město zaznamenalo snížení veškerých násilných aktivit o čtvrtinu.
Pravicoví komentátoři a politici kritizují demokratickou stranu a mainstreamová média za neaktivitu a nečinnost. Několik tweetů k tomuto tématu přesdílel i CEO společnosti X Elon Musk.
Mimo jiné šlo například o výčet mainstreamových deníků, které o vraždě neinformovaly, jako například The New York Times, CNN nebo agentura AP.
Uživatelé sociální sítě také uvádějí do kontrastu kontroverzní a vysoce medializovaný případ z roku 2023, kdy v newyorském metru cestující uškrtil agresivního bezdomovce.
As soon as anyone does the slightest bit of research beyond what the legacy (fka mainstream) news reports, the magnitude of legacy media lies is staggering.— Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2025
Do some research and it will feel like waking up from a fever dream. https://t.co/BhpLWNR4tk