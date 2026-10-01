Žena střílela na Rihannin dům i karavan, teď byla obžalována z pokusu o vraždu

Ženu z Floridy, která čelí obvinění z toho, že v březnu v Kalifornii střílela na dům zpěvačky Rihanny a rappera A$AP Rockyho, obžalovala velká porota z pokusu o vraždu a více než deseti dalších trestných činů.
Informuje o tom agentura AP, která připomíná, že žena zasáhla přívěs, ve kterém se slavný pár nacházel, a dětský pokoj, kde byly jejich děti.
Obžalobu 36leté Ivanny Lisette Ortizové soudce odtajnil dnes. Tento krok nastal poté, co jiný soudce rozhodl, že Ortizová je duševně způsobilá stanout před soudem. Tajné řízení velké poroty proběhlo v době, kdy žena podstupovala několikaměsíční psychiatrické vyšetření.
Ortizová byla již v březnu obviněna z pokusu o vraždu Rihanny a z více než tuctu dalších trestných činů a prohlásila, že je nevinná. Nikdo nebyl zraněn, ale kulky prorazily karavan značky Airstream, ve kterém se v té době nacházela zpěvačka a A$AP Rocky. Střely také zasáhly stěnu dětského pokoje, kde byly jejich tři malé děti s chůvou.
Obžaloba od velké poroty nahrazuje původní obvinění. Vzhledem k utajenému řízení mohou státní zástupci přeskočit kalifornský proces předběžného slyšení, při kterém musí být důkazy předloženy veřejně, aby se posoudilo, zda je soudní řízení opodstatněné. Pokud bude Ortizová shledána vinnou ve všech bodech obžaloby, hrozí jí doživotní vězení.
Zprávy o psychiatrických posudcích, kvůli kterým byl případ krátce po jeho zahájení pozastaven, jsou utajené. Motiv ženy, která je certifikovanou logopedkou bez předchozího záznamu v rejstříku trestů, zůstává nejasný.
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