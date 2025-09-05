Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce

Agentura Reuters i britská média připomínají zejména její spojení s tenisovým Wimbledonem včetně známé scény na kurtu s Janou Novotnou po jejím prohraném finále z roku 1993.
"S hlubokým zármutkem Buckinghamský palác oznamuje, že zemřela Její královská Výsost vévodkyně z Kentu. Její královská Výsost zemřela včera večer pokojně v Kensingtonském paláci, obklopena svou rodinou," uvedla královská rodina na svém účtu na síti X.
It is with deep sorrow that Buckingham Palace announces the death of Her Royal Highness The Duchess of Kent.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 5, 2025
Her Royal Highness passed away peacefully last night at Kensington Palace, surrounded by her family.
The King and Queen and all Members of The Royal Family join The Duke… pic.twitter.com/OsCeb3pQ7d
Narodila se jako Katharine Worsleyová a členkou královské rodiny se stala v roce 1961, kdy se provdala za prince Edwarda, vévodu z Kentu. Seznámila se s ním o pět let dříve, když sloužil ve vojenských kasárnách v severní Anglii. Worsleyová byla více než po sto letech první ženou bez titulu, která se provdala do královské rodiny.
Vévodkyně z Kentu společně s manželem po řadu let předávala ceny finalistům ve Wimbledonu. S českou tenistkou Janou Novotnou ji pojil emotivní zážitek. V roce 1993 obletěla a dojala svět scéna, jak jí tenistka pláče na rameni po ztraceném finálovém duelu se Steffi Grafovou. Vévodkyně z Kentu jí tehdy předpověděla, že wimbledonský titul jednou dobude. Novotná to dokázala v roce 1998 a převzala z jejích rukou slavnou trofej. Po smrti Novotné v roce 2017 byla vévodkyně podle médií hluboce zarmoucena a prohlásila, že bez Novotné už Wimbledon nebude nikdy stejný.