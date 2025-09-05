Zahraničí

Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce

Ve věku 92 let ve čtvrtek večer zemřela Katharine, vévodkyně z Kentu, manželka bratrance královny Alžběty II., po jejíž smrti se v roce 2022 stala nejstarší žijící členkou britské královské rodiny. Oznámil to Buckinghamský palác.
Vévodkyně z Kentu.
Vévodkyně z Kentu. | Foto: royal.uk

Agentura Reuters i britská média připomínají zejména její spojení s tenisovým Wimbledonem včetně známé scény na kurtu s Janou Novotnou po jejím prohraném finále z roku 1993.

Vévodkyně z Kentu s Janou Novotnou.
Vévodkyně z Kentu s Janou Novotnou. | Foto: royal.uk

"S hlubokým zármutkem Buckinghamský palác oznamuje, že zemřela Její královská Výsost vévodkyně z Kentu. Její královská Výsost zemřela včera večer pokojně v Kensingtonském paláci, obklopena svou rodinou," uvedla královská rodina na svém účtu na síti X.

Narodila se jako Katharine Worsleyová a členkou královské rodiny se stala v roce 1961, kdy se provdala za prince Edwarda, vévodu z Kentu. Seznámila se s ním o pět let dříve, když sloužil ve vojenských kasárnách v severní Anglii. Worsleyová byla více než po sto letech první ženou bez titulu, která se provdala do královské rodiny.

Vévodkyně z Kentu společně s manželem po řadu let předávala ceny finalistům ve Wimbledonu. S českou tenistkou Janou Novotnou ji pojil emotivní zážitek. V roce 1993 obletěla a dojala svět scéna, jak jí tenistka pláče na rameni po ztraceném finálovém duelu se Steffi Grafovou. Vévodkyně z Kentu jí tehdy předpověděla, že wimbledonský titul jednou dobude. Novotná to dokázala v roce 1998 a převzala z jejích rukou slavnou trofej. Po smrti Novotné v roce 2017 byla vévodkyně podle médií hluboce zarmoucena a prohlásila, že bez Novotné už Wimbledon nebude nikdy stejný.

 
