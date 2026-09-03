Zemřela přední americká feministka a novinářka Gloria Steinemová

Ve věku 92 let ve středu zemřela slavná americká bojovnice za práva žen, oceňovaná autorka a novinářka Gloria Steinemová, píší tiskové agentury. Úmrtí feministky ve čtvrtek oznámila její nadace na instagramu.
Steinemová byla jednou ze zakladatelek časopisu Ms., který vznikl v roce 1971 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech. Velkou část života strávila na cestách jako aktivistka, přednášela ve vysokoškolských kampusech, v komunitních centrech a promlouvala na demonstracích.
Steinemová zemřela doma v New Yorku obklopena svými blízkými. „Gloriiným největším darem byla její schopnost naslouchat ostatním a dávat jim najevo, že je někdo vnímá a slyší,“ stojí v příspěvku.
Feministka byla lehce rozpoznatelnou osobností s charakteristicky rozpuštěnými vlasy s blonďatým melírem, pěšinkou uprostřed a velkými brýlemi. Uváděla o sobě, že se považuje za „podnikatelku v oblasti společenských změn“.
V roce 1971 založila Národní politický výbor žen spolu s kongresmankami Bellou Abzugovou, Shirley Chisholmovou a spisovatelkou Betty Friedanovou, jejíž kniha Feminine mystique v roce 1963 v USA odstartovala druhou vlnu feminismu.
Svou kariéru však začala jako novinářka. V roce 1963 napsala reportáž o ponižujících podmínkách v klubech Playboy Hugha Hefnera, v jednom z nichž se nechala v utajení zaměstnat. Za zlomový okamžik, který ji o šest let později nasměroval k aktivismu, považovala setkání, na němž ženy otevřeně vystupovaly na podporu práva na potrat.
V roce 2013 jí tehdejší prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání USA.
Zemřela americká bojovnice za práva žen Gloria Steinemová. Začínala jako novinářka
Ve věku 92 let ve středu zemřela slavná americká bojovnice za práva žen, oceňovaná autorka a novinářka Gloria Steinemová, píší tiskové agentury. Úmrtí feministky ve čtvrtek oznámila její nadace na Instagramu. Steinemová byla jednou ze zakladatelek časopisu Ms., který vznikl v roce 1971 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech.
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