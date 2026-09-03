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Zemřela přední americká feministka a novinářka Gloria Steinemová

ČTK
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Ve věku 92 let ve středu zemřela slavná americká bojovnice za práva žen, oceňovaná autorka a novinářka Gloria Steinemová, píší tiskové agentury. Úmrtí feministky ve čtvrtek oznámila její nadace na instagramu.

Gloria Steinem 1970
Feministka Gloria Steinemová v New Yorku, 17. února 1970.Foto: AP – Anthony Camerano
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Steinemová byla jednou ze zakladatelek časopisu Ms., který vznikl v roce 1971 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech. Velkou část života strávila na cestách jako aktivistka, přednášela ve vysokoškolských kampusech, v komunitních centrech a promlouvala na demonstracích.

Steinemová zemřela doma v New Yorku obklopena svými blízkými. „Gloriiným největším darem byla její schopnost naslouchat ostatním a dávat jim najevo, že je někdo vnímá a slyší,“ stojí v příspěvku.

FILE PHOTO: U.S. President Barack Obama presents the Presidential Medal of Freedom to women's rights activist Gloria Steinem at a ceremony in the East Room of the White House in Washington
Americký prezident Barack Obama předává Prezidentskou medaili svobody aktivistce za práva žen Glorii Steinemové během ceremoniálu v Bílém domě, 20. listopadu 2013.Foto: REUTERS – Larry Downing

Feministka byla lehce rozpoznatelnou osobností s charakteristicky rozpuštěnými vlasy s blonďatým melírem, pěšinkou uprostřed a velkými brýlemi. Uváděla o sobě, že se považuje za „podnikatelku v oblasti společenských změn“.

V roce 1971 založila Národní politický výbor žen spolu s kongresmankami Bellou Abzugovou, Shirley Chisholmovou a spisovatelkou Betty Friedanovou, jejíž kniha Feminine mystique v roce 1963 v USA odstartovala druhou vlnu feminismu.

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Svou kariéru však začala jako novinářka. V roce 1963 napsala reportáž o ponižujících podmínkách v klubech Playboy Hugha Hefnera, v jednom z nichž se nechala v utajení zaměstnat. Za zlomový okamžik, který ji o šest let později nasměroval k aktivismu, považovala setkání, na němž ženy otevřeně vystupovaly na podporu práva na potrat.

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V roce 2013 jí tehdejší prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání USA.

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Zemřela americká bojovnice za práva žen Gloria Steinemová. Začínala jako novinářka

Ve věku 92 let ve středu zemřela slavná americká bojovnice za práva žen, oceňovaná autorka a novinářka Gloria Steinemová, píší tiskové agentury. Úmrtí feministky ve čtvrtek oznámila její nadace na Instagramu. Steinemová byla jednou ze zakladatelek časopisu Ms., který vznikl v roce 1971 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech.

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