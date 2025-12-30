Přeskočit na obsah
Benative
30. 12. David
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Zemřela Kennedyho vnučka, bylo jí 35 let. Bojovala s leukémií

ČTK

Ve věku 35 let dnes zemřela vnučka někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho Tatiana Schlossbergová, oznámila v příspěvku na facebooku Nadace knihovny Johnna F. Kennedyho.

Tatiana Schlossbergová
Tatiana SchlossbergováFoto: Wikimedia commons / Public domain
Reklama

Novinářka a matka dvou dětí v listopadovém článku v časopise The New Yorker napsala, že jí byla diagnostikována agresivní forma rakoviny a že jí podle lékařů zbývá necelý rok života. Článek byl publikován 22. listopadu, na 62. výročí atentátu na jejího dědečka.

"Naše krásná Tatiana dnes ráno zemřela. Bude navždy v našich srdcích," stojí v oznámení úmrtí Schlossbergové.

Schlossbergová v eseji s názvem Boj s mou krví uvedla, že jí byla diagnostikována akutní myeloidní leukémie po porodu v květnu loňského roku. "Nevěřila jsem, nemohla jsem uvěřit, že mluví o mně. Den předtím jsem v bazénu uplavala míli, a to v devátém měsíci těhotenství. Nebyla jsem nemocná. Necítila jsem se nemocná. Patřila jsem k nejzdravějším lidem, které jsem znala," napsala Schlossbergová o chvíli, kdy se o diagnóze dozvěděla.

Popsala, jak měla zdravý životní styl, který zahrnoval běhání, lyžování a dokonce i plavání v newyorské řece Hudson, aby získala prostředky pro nadaci věnované boji s touto nemocí. Navzdory léčbě, včetně transplantace kostní dřeně a chemoterapie, jí lékaři podle jejích slov sdělili, že prognóza nebyla dobrá.

Reklama
Reklama

Ve své novinářské kariéře se zaměřovala na environmentální témata a byla hlasitou kritičkou svého bratrance Roberta F. Kennedyho, který je ministrem zdravotnictví v administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Z nemocničního lůžka jsem sledovala, jak byl Bobby, navzdory logice a zdravému rozumu, potvrzen do této funkce, přestože nikdy nepracoval v medicíně, veřejném zdravotnictví, ani ve vládě," uvedla.

Dcera designéra Edwina Schlossberga a diplomatky Caroline Kennedyové, byla vnučkou 35. prezidenta USA Johna F. Kennedyho a Jacqueline Kennedyové Onassisové. Bratrem Schlossbergové je dvaatřicetiletý Jack Schlossberg, který v listopadu oznámil svůj záměr kandidovat příští rok do amerického Kongresu za Demokratickou stranu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama