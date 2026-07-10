Zemřela americká průkopnice letectví Wally Funková, bylo jí 87 let

Ve věku 87 let zemřela Wally Funková, americká průkopnice letectví, která se v roce 2021 načas stala nejstarší osobou, jež kdy letěla do vesmíru. Informovala o tom v pátek agentura Reuters.
Smrt Funkové byla oznámena v prohlášení, které na sociálních sítích zveřejnilo texaské město Grapevine, kde Funková žila a také zemřela. Příčinu smrti prohlášení neuvádí.
Funková byla jednou z 13 pilotek, které začátkem 60. let minulého století prošly stejnými testy jako mužští astronauti NASA, ale coby žena tehdy neměla šanci se mezi ně zařadit.
Do vesmíru se podívala až v roce 2021, kdy absolvovala desetiminutový let na palubě rakety společnosti Blue Origin zakladatele Amazonu Jeffa Bezose. Ve věku 82 let se tehdy stala nejstarší osobou ve vesmíru, ačkoli ji později překonal herec ze seriálu Star Trek William Shatner a Ed Dwight, první černošský uchazeč o post astronauta v USA - oběma bylo 90 let.
Když Funková vystoupila z modulu New Shepard krátce po jeho bezpečném přistání na padácích na dně texaské pouště, řekla novinářům: „Čekala jsem na to dlouho,“ a dodala: „Chci letět znovu, a to co nejdříve.“
Dlouho předtím, než si konečně splnila svůj největší sen o letu do vesmíru, vycvičila Funková více než 3000 pilotů, nalétala přes 19 000 letových hodin a dosáhla řady dalších úspěchů, jimiž prolomila genderové bariéry v letectví.
Mary Wallace Funková, narozená v roce 1939, byla první ženskou leteckou instruktorkou na americké vojenské základně Fort Sill v Oklahomě, první ženskou inspektorkou Federálního úřadu pro letectví (FAA) a první ženskou vyšetřovatelkou letecké bezpečnosti v Národním úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB).
V roce 1961 se Funková stala nejmladší z 13 žen, které prošly stejnou sérií náročných fyzických a psychologických testů jako sedm mužů vybraných pro původní program NASA Mercury, v jehož rámci byli v letech 1961 a 1963 vysláni první Američané do vesmíru.
Patřila k nejlepším účastníkům programu a v několika testech dosáhla lepších výsledků než mnozí z jejích mužských kolegů. Skupina, přezdívaná „Mercury 13“, však byla nakonec z tehdejšího sboru astronautů NASA vyloučena právě proto, že to byly ženy.
Funková, poslední žijící členka této skupiny, se nakonec stala jedinou z „Mercury 13“, která se dostala do vesmíru.
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