Popíral covid. Prezident Tanzanie zemřel, země přitom zatýkala za zvěsti o jeho stavu

Otcovská dovolená v Česku se prodlouží. Upraví se také pravidla rodičovské či práce na dálku. Změny by měly začít platit nejpozději od srpna příštího roku. Na jednání sněmovního sociálního výboru to ve čtvrtek řekla náměstkyně ministerstva práce pro legislativu Dana Roučková. Úpravy vycházejí z evropských směrnic, které ČR musí promítnout do svých zákonů. Návrh normy ministerstvo práce vládě pošle do konce června. Členové výboru postup resortu kritizovali, podle nich se úpravy nemusí stihnout včas schválit.

Pravidla mění směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a o předvídatelných pracovních podmínkách z června 2019. Mají zajistit minimální standard ve všech členských zemích. První předpis má ČR do svých zákonů přenést nejpozději do 2. srpna 2022 a druhý do 1. srpna 2022.