Zemřel skotský spisovatel Peter May. Patřil k významným autorům detektivek

Ve věku 74 let zemřel skotský spisovatel a scenárista Peter May, autor detektivních sérií Čínské thrillery a Ostrov Lewis. S odkazem na jeho francouzské nakladatelství Éditions du Rouergue o tom v pondělí informovala agentura AFP.
May napsal kolem 30 románů. Jeho nejznámější trilogii tvoří knihy Skála, Muž z ostrova Lewis a Šachové figurky, jejichž děj zasadil na odlehlý ostrov Lewis u západního pobřeží Skotska. V češtině mu v nakladatelství Host vyšly také série Čínské thrillery a detektivní řada Akta Enzo.
Francouzské nakladatelství ve vzpomínce označilo Maye za mimořádně citlivého, empatického, laskavého a zároveň nesmírně tvůrčího člověka. May žil na jihozápadě Francie v oblasti Lot a získal francouzské občanství. Ve Francii patřil k nejpopulárnějším zahraničním autorům detektivek, uvádí AFP.
Jeho román Skála vyšel ve Francii v roce 2010, přestože v Británii tehdy žádný anglický nakladatel jeho potenciálu nevěřil. „Ve Skále je všechno: nádherné postavy, dechberoucí krajina,“ řekla v roce 2023 agentuře AFP Danielle Dastugueová, zakladatelka francouzského nakladatelství.
Podle ní May možná předběhl skandinávskou vlnu kriminálních románů, které se podobným prostředím a atmosférou později proslavily.
May se narodil 20. prosince 1951 v Glasgow. První knihu vydal ve 26 letech. Předtím pracoval jako novinář a později vytvořil dva seriály pro britskou BBC.
Televizi opustil v roce 1996 a začal se věnovat výhradně psaní. Tehdy napsal detektivní román Pán ohně, který se stal prvním ze sedmi dílů série Čínských thrillerů.
Ve svých novějších románech se věnoval také otázkám životního prostředí a budoucnosti planety, píše AFP.
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