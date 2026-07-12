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Zahraničí

Zemřel senátor Lindsey Graham, zastánce tvrdých sankcí proti Rusku. Právě se vrátil z Kyjeva

ČTK

Zemřel americký senátor Lindsey Graham, oznámila v ne jeho kancelář na síti X. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, podle médií však v současnosti amerického prezidenta podporoval.

FILE PHOTO: America First Policy Institute summit in Washington
Republikánský senátor Lindsey Graham (na snímku z roku 2022) patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí.Foto: REUTERS – Sarah Silbiger
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„Americký senátor Lindsey Graham zemřel v sobotu 11. července večer po krátké a náhlé nemoci,“ uvedla jeho kancelář v prohlášení, z nějž citovala světová média.

Dlouholetý politik Graham reprezentoval Jižní Karolínu v Senátu od roku 2003, v současnosti byl předsedou rozpočtového výboru. Ještě předtím, od poloviny 90. let, zasedal ve Sněmovně reprezentantů. Letos chtěl znovu kandidovat v listopadových volbách.

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Graham patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí. Graham měl napjaté vztahy s Donaldem Trumpem na začátku jeho politické kariéry. Podle samotného Trumpa se však později jejich vztahy zlepšily. Média ho označovala za spojence současného prezidenta.

Americký prezident Donald Trump označil Grahama za jednoho z nejlepších zákonodárců a skutečného amerického vlastence. „Bude hodně chybět,“ napsal v neděli na své síti Truth Social.

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Graham patřil k podporovatelům Ukrajiny mezi republikány. Ještě v pátek ho v Kyjevě přijal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který mu poděkoval za jeho podporu bránící se země. Podotkl, že se jednalo o desátou návštěvu senátora na Ukrajině. Podle serveru Ukrajinska pravda americký senátor v sobotu navštívil závod na výrobu dronů společnosti SkyFall.

Podle stanice NBC News se však Graham z Ukrajiny vrátil. Podle ní v jeho washingtonském bydlišti v sobotu večer místního času zasahovali záchranáři.

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