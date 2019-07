Zemřel šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Japonci Amanovi bylo 72 let

Zemřel šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Jukija Amano, bylo mu 72 let. Členské státy o tom informovala sama organizace. Japonský diplomat Amano ji vedl od roku 2009, kdy na tomto postu vystřídal Egypťana Muhammada Baradeje. Zpráva o Amanově úmrtí se objevuje v době zvýšeného napětí kolem íránského jaderného programu.

"Sekretariát MAAE s politováním a nejhlubším zármutkem oznamuje, že zemřel generální tajemník Jukija Amano," uvedl výkonný orgán této organizace OSN. Důvod úmrtí nejvyššího představitele MAAE nesdělil. Vlajka MAAE před jejím sídlem ve Vídni je vztyčena na půl žerdi.

Sekretariát uvedl, že Amano hodlal oznámit radě guvernérů organizace, že ze své funkce v březnu příštího roku odstupuje. V chystaném rezignačním dopise uvedl, že je "velice hrdý na naše výsledky" a vděčný členským státům i pracovníkům agentury. Rada guvernérů je politický orgán složený ze 35 zástupců členských států, včetně České republiky.

Amano vedl MAAE téměř deset let, jeho současný, už třetí mandát mu měl skončit v listopadu 2021.

MAAE hraje důležitou roli při dohledu nad využíváním jaderné energie pro mírové účely. Mimo jiné prováděla přísné kontroly dodržování ustanovení jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Amano často zdůrazňoval, že úkoly MAAE jsou odborné, nikoliv politické povahy. Agentura AP ale poznamenala, že loňské rozhodnutí Spojených států dohodu vypovědět stavělo Amana i jeho agenturu pod čím dál větší politický tlak.

Organizace loni v září oznámila, že Amano podstoupil lékařský zákrok. Nic bližšího k tomu neuvedla. Povaha jeho onemocnění byla podle diplomatů v rámci organizace tématem, o kterém se nemluvilo. S každým jeho vystoupením na veřejnosti bylo ale zřejmé, že je čím dál nemocnější.

Oznámení sekretariátu neuvedlo žádný časový rámec, do kdy by měl být jmenován Amanův nástupce. Uchazeči o nejvyšší post v MAAE začali projevovat zájem, když se minulý týden objevily v médiích spekulace, že Amano svůj post předčasně opustí. Kandidaturu ohlásil argentinský velvyslanec v MAAE Rafael Grossi a podle diplomatů to samé patrně učiní i hlavní koordinátor agentury, Rumun Cornel Ferutsa.