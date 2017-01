Ve věku 92 let zemřel bývalý portugalský Mário Soares, který se zasloužil o návrat k demokracii

AKTUALIZOVÁNO před 5 minutami

V lisabonské nemocnici zemřel někdejší portugalský prezident a expremiér Mário Soares. Bylo mu 92 let. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na mluvčího nemocnice, kde byl Soares od poloviny prosince hospitalizován. Soares od Vánoc ležel v hlubokém kómatu. Významná postava portugalské politiky se zasloužila o návrat Portugalska k demokracii i o vstup země do Evropské unie.

Jeden z nejvýraznější portugalských politiků posledního půlstoletí Soares ležel v nemocnici od 13. prosince kvůli "celkovém zhoršení jeho zdravotního stavu". O Vánocích se jeho stav zhoršil a exprezident upadl do hlubokého kómatu.

O úmrtí informovala agentura AFP, podle které nemocnice nespecifikovala přesnou příčinu smrti. Podle jeho blízkých se ale exprezident úplně neuzdravil po encefalitidě, kterou prodělal v roce 2013. Jeho zdravotní stav se zhoršil po úmrtí manželky v červenci 2015.

Po jeho hospitalizaci loni v prosinci ho v nemocnici navštívila i řada politiků včetně prezidenta Marcela Rebela de Sousa a premiéra Antónia Costy.

"Je několik postav, které určovaly a určují naší demokraci. A člověk nemusí být ze stejné politické strany, aby rozpoznal, co udělaly pro tuto zemi," řekl již v prosinci prezident de Sousa, který je ze středopravicové strany.

Soares působil ve funkci portugalského prezidenta v letech 1986 až 1996. Předtím byl po dvě období premiérem. V lednu 2006 neúspěšně usiloval o další zvolení portugalským prezidentem.

Výrazně se zasloužil také o návrat Portugalska k demokracii po pádu tamní diktatury v roce 1974 a posléze stál u vstupu země do EU (tehdy Evropských společenství).

Soares, který v roce 1973 založil Socialistickou stranu (PS), proslul i jako silný zastánce integrace postkomunistických středoevropských států do Evropské unie i do NATO. Koncem prosince 1989 se stal první hlavou země, která (ač soukromě) zavítala do Prahy po listopadové revoluci. Setkal se tehdy s Václavem Havlem.

