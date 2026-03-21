Přeskočit na obsah
Benative
21. 3. Radek
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Zemřel někdejší šéf FBI a zvláštní vyšetřovatel Trumpa Robert Mueller

ČTK

Ve věku 81 let zemřel bývalý ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Robert Mueller. Informovaly o tom dnes s odvoláním na Muellerovu rodinu agentury AP a Reuters.

Robert Mueller ruská kauza
Robert MuellerFoto: Reuters
Mueller v letech 2017 až 2019 působil jako zvláštní poradce amerického ministerstva spravedlnosti pro vyšetřování možného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016, v nichž poprvé zvítězil Donald Trump. Ten dnes na své síti Truth Social napsal, že je rád, že je Mueller mrtvý.

"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že Bob zemřel v pátek večer," uvedla Muellerova rodina v dnešním prohlášení, v němž požádala o respektování soukromí.

V čele FBI stál Mueller v letech 2001 až 2013. Podle AP ji po teroristických útocích na USA z 11. září 2001 přeměnil na sílu pro boj s terorismem. Do té doby bylo hlavní prioritou úřadu řešení domácí kriminality.

Do úřadu Muellera nominoval republikánský prezident George W. Bush a po uplynutí desetiletého funkčního období mu americký Senát mandát prodloužil o další dva roky.

Ve své misi zvláštního vyšetřovatele Mueller zjišťoval, zda Trumpova kampaň nelegálně koordinovala s Ruskem snahu ovlivnit výsledek prezidentských voleb v roce 2016 ve prospěch republikánského kandidáta, jehož soupeřkou byla demokratka Hillary Clintonová.

Zdokumentoval zasahování Ruska do voleb i jeho kontakty s Trumpovou kampaní, ale v závěrečné zprávě v roce 2019 uvedl, že nenašel důkazy, že by Trump či jiný Američan ve volbách cíleně spolupracovali s ruskou vládou.

Trump dnes na své síti Truth Social k úmrtí Muellera napsal: "Robert Mueller právě zemřel. Dobrá, jsem rád, že je mrtvý. Už nemůže ubližovat nevinným lidem!"

Deník The New York Times loni napsal, že Mueller trpí Parkinsonovou nemocí.

Nejnovější
