Zemřel někdejší šéf FBI a zvláštní vyšetřovatel Trumpa Robert Mueller

Ve věku 81 let zemřel bývalý ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Robert Mueller. Informovaly o tom dnes s odvoláním na Muellerovu rodinu agentury AP a Reuters.
Mueller v letech 2017 až 2019 působil jako zvláštní poradce amerického ministerstva spravedlnosti pro vyšetřování možného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016, v nichž poprvé zvítězil Donald Trump. Ten dnes na své síti Truth Social napsal, že je rád, že je Mueller mrtvý.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že Bob zemřel v pátek večer," uvedla Muellerova rodina v dnešním prohlášení, v němž požádala o respektování soukromí.
V čele FBI stál Mueller v letech 2001 až 2013. Podle AP ji po teroristických útocích na USA z 11. září 2001 přeměnil na sílu pro boj s terorismem. Do té doby bylo hlavní prioritou úřadu řešení domácí kriminality.
Do úřadu Muellera nominoval republikánský prezident George W. Bush a po uplynutí desetiletého funkčního období mu americký Senát mandát prodloužil o další dva roky.
Ve své misi zvláštního vyšetřovatele Mueller zjišťoval, zda Trumpova kampaň nelegálně koordinovala s Ruskem snahu ovlivnit výsledek prezidentských voleb v roce 2016 ve prospěch republikánského kandidáta, jehož soupeřkou byla demokratka Hillary Clintonová.
Zdokumentoval zasahování Ruska do voleb i jeho kontakty s Trumpovou kampaní, ale v závěrečné zprávě v roce 2019 uvedl, že nenašel důkazy, že by Trump či jiný Američan ve volbách cíleně spolupracovali s ruskou vládou.
Trump dnes na své síti Truth Social k úmrtí Muellera napsal: "Robert Mueller právě zemřel. Dobrá, jsem rád, že je mrtvý. Už nemůže ubližovat nevinným lidem!"
Deník The New York Times loni napsal, že Mueller trpí Parkinsonovou nemocí.
Svět tenisu řeší noční můru polské hvězdy. Rozruch budí podivný vztah s psycholožkou
Její krize se povážlivě prohlubuje. Polská tenisová superstar Iga Šwiateková zatím prožívá sezonu plnou zklamání. Po „historickém" nezdaru v Miami, kde nezvládla hned svůj úvodní duel s krajankou Magdou Linetteovou, se šestinásobná grandslamová vítězka otevřeně rozpovídala o svém tristním psychickém stavu. Zejména polská média přitom stále hlasitěji zpochybňují přínos její osobní psycholožky.
Na Letnou na Mináře. Ale pěkně za své. Kvůli našim vnukům, říkali starší účastníci
Paráda. Nádhera. Jsme moc spokojení. Je vidět, že má smysl se takto scházet. Takové názory slyšel reportér Aktuálně.cz po skončení sobotní demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Přestože se protáhla na více než dvě hodiny a mnohé účastníky čekala dlouhá cesta domů, nikdo nelitoval. Ani cesty, ani peněz, protože vše si platili z vlastní kapsy.
ŽIVĚ "Tato země není na prodej, nenecháme si ji ukrást." Na Letné se demonstrovalo proti vládním krokům
Na pražské Letné v sobotu v podvečer po dvou a půl hodinách skončila akce nazvaná Nenecháme si ukrást budoucnost, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů dorazilo minimálně 250 000 lidí. Demonstrace měla podle předsedy spolku Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim směřují.
Firma LPP odmítla Babišovo tvrzení, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený
Zbrojařská společnost LPP Holding, jejíž areál v Pardubicích v pátek zapálili zatím neznámí pachatelé, odmítla tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že objekt nebyl dostatečně zabezpečený.
Pogačar se sedřel, hůř ale dopadla Italka. Její hororový karambol straší svět sportu
Cyklistický závod žen Milán-San Remo poznamenala děsivá nehoda Italky Debory Silvestriové. Mužský závod vyhrál i po pádu Slovinec Tadej Pogačarů, italský monument ovládl poprvé v kariéře. Ve spurtu dvou uprchlíků úřadující mistr světa a čtyřnásobný vítěz Tour de France těsně porazil Brita Toma Pidcocka.