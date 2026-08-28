Zemřel nejstarší evropský panovník, norskému králi Haraldovi bylo 89 let

Nejstarší evropský panovník, devětaosmdesátiletý norský král Harald V., zemřel. Oznámil to dnes královský palác. Norsko tak přišlo o panovníka, který zemi provázel více než třemi desetiletími hlubokých společenských i politických proměn. Na trůn nastoupil 17. ledna 1991 po smrti svého otce Olafa V. a stal se symbolem kontinuity, klidu a neokázalé blízkosti monarchie občanům.
Norský panovník trpěl dlouhodobě hemolytickou anémií, stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek. Choroba se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností.
Podle dřívější zprávy serveru listu Aftenposten byl léčen kortikosteroidy, což vedlo k zadržování tekutin v těle, kvůli čemuž musel být opakovaně hospitalizován v nemocnici. Naposledy byl hospitalizován v pondělí 17. srpna. Ve čtvrtek pak královský palác informoval, že se panovníkův stav dále zhoršil a je nyní velmi vážný.
Členové Haraldovy rodiny, včetně korunního prince a královny, byli podle norských médií ve čtvrtek spatřeni, jak přijíždějí do Univerzitní nemocnice v Oslu, kde je král léčen.
Po dobu, kdy je král v nemocnici, ho zastupuje korunní princ Haakon. Ten však podle paláce společně se svou matkou a chotí krále královnou Sonjou zrušil všechny naplánované akce. Rovněž norský premiér Jonas Gahr Störe kvůli špatnému zdravotnímu stavu monarchy zrušil cestu do Německa, kde se měl setkat s kancléřem Friedrichem Merzem, oznámila později jeho kancelář.
Symbol proměny monarchie
Harald V. se narodil 21. února 1937 ve Skaugumu, v oblasti Asker poblíž Osla. Byl třetím dítětem a jediným synem Olafa V. a Marty Švédské. Jako pravnuk krále Eduarda VII. byl nepřímým bratrancem bývalé britské královny Alžběty II.
Dětství mu poznamenala druhá světová válka. Po nacistické okupaci Norska odešel spolu s matkou a sestrami do exilu ve Švédsku a poté ve Spojených státech, zatímco otec a dědeček, král Haakon VII., zůstali v Londýně jako představitelé svobodného Norska.
Roku 1945 se vrátil s rodinou do Norska a následně studoval na Univerzitě v Oslu, na Norské vojenské akademii a na Balliol College v Oxfordu.
Jeho osobní příběh se pro Nory stal také symbolem proměny monarchie. Když si v roce 1968 vzal za manželku Sonju Haraldsenovou, občanku bez šlechtického původu, završil tím vztah, kterému královský dvůr zpočátku dlouho nepřál. Po devítiletém vztahu udělil jeho otec ke sňatku požehnání, což vyvolalo mezi příznivci monarchie značnou nevoli a mnozí se obávali jejího pádu.
Manželství s královnou Sonjou se však stalo jedním z pilířů moderní norské monarchie; narodily se jim dvě děti, princezna Märtha Louise a korunní princ Haakon. Právě Haakon nyní nastoupí na trůn jako nový norský král.
Jeho veřejné působení bylo značně spojeno s tématem ochrany přírody a životního prostředí. Ještě jako korunní princ byl jedním z iniciátorů založení norské pobočky WWF – Světového fondu na ochranu přírody – a 20 let působil jako její předseda.
Na trůn usedl po smrti svého otce Olafa V., korunován byl v katedrále v Nidarosu 23. června 1991.
Harald nebyl monarchou velkých politických gest. V konstitučním systému, v němž panovník nevládne, ale reprezentuje stát a jeho trvání, si získával autoritu spíše civilností, smyslem pro humor a schopností oslovit veřejnost v citlivých chvílích.
Zvláštní místo v paměti země má jeho projev po teroristických útocích Anderse Behringa Breivika v červenci 2011. Král tehdy mluvil o zemi, jež bude odpovídat „více demokracií, více otevřeností a větší lidskostí“ – slova, která se stala jednou z morálních formulí novodobého Norska.
Ve volném čase monarcha rád lovil a rybařil a podnikal cesty do přírody – navštívil například domorodé kmeny v Amazonii. Jako nadšený a znalý divák se také účastnil nesčetných sportovních akcí a sám sebe označoval za „sportovního fanatika“.
Vynikal však i ve svém vlastním sportu – jachtingu. V roce 1964 nesl norskou vlajku při zahájení letních olympijských her v Tokiu. V roce 1987 se spolu se svou posádkou stal mistrem světa na lodi Fram X a v roce 2005 mistrem Evropy na lodi Fram XV. Král Harald se každoročně účastnil národních i mezinárodních regat, až v roce 2022 oznámil, že se soutěžním jachtingem končí.
Harald V. v minulosti odmítl abdikovat navzdory vysokému věku, problémům se zdravím i skandálům, kterým čelí královská rodina. Tím nejvýznamnějším je případ nejstaršího syna norské korunní princezny Mariuse Borga Höibyho, který byl v polovině června nepravomocně odsouzen ke čtyřletému vězení za znásilnění.
Odchod krále Haralda V. tak uzavírá jednu výraznou kapitolu norských dějin. Byl posledním panovníkem generace, jejíž život zásadně utvářela válka, a zároveň králem, který dokázal monarchii přizpůsobit době rovnosti, otevřenosti a rostoucí nedůvěry k tradičním institucím. V zemi, která si zakládá na střídmosti, se stal respektovanou autoritou právě proto, že se nesnažil být víc než služebníkem státu.
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