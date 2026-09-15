Zemřel módní návrhář Bob Mackie, proslul kostýmy pro Cher a Eltona Johna

Ve věku 87 let v pondělí zemřel americký módní novinář Bob Mackie, který proslul výraznými kostýmy pro hvězdy jako Cher nebo Elton John. O jeho úmrtí informoval jeho tým na oficiálním instagramovém účtu. Příčina smrti nebyla zveřejněna, napsala agentura Reuters.
Mackieho kariéra trvala pět desetiletí. Za svou práci byl více než třicetkrát nominován na televizní cenu Emmy, devětkrát zvítězil. Za kostýmy k filmům Lady Sings the Blues, Funny Lady a Pennies from Heaven obdržel třikrát nominaci na filmovou cenu Oscar.
Návrhář byl známý především používáním flitrů, kamínků a třpytivých materiálů. Jeho tvorba ale často vynikala také humorem – 11 let například navrhoval kostýmy pro populární americkou skečovou show The Carol Burnett Show.
K jeho nejznámějším kreacím patří takzvané závěsové šaty, které herečka a moderátorka Carol Burnettová oblékla ve scénce parodující slavný film Jih proti Severu z roku 1939. Kostým tvořila látka připomínající závěs, kterou doplňovala tyč položená na hereččina ramena. Část závěsu sloužila také jako klobouk. Kostým je dnes součástí sbírek Národního muzea americké historie Smithsonova institutu.
Mackie se podílel také na tvorbě oblečení pro panenky Barbie. Jeho tým po jeho smrti uvedl, že jeho "geniální a mimořádné návrhy budou žít navždy a budou dál přinášet krásu do tohoto světa".
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