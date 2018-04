Zemřel guatemalský exprezident Arzú, který se zasadil o konec občanské války. Bylo mu 72 let

před 1 hodinou

Ve věku 72 let zemřel v pátek bývalý guatemalský prezident Álvaro Arzú, který měl stěžejní zásluhu na ukončení občanské války v zemi v polovině 90. let. O úmrtí exprezidenta, který byl v současnosti starostou guatemalské metropole, informovala v sobotu španělská agentura Europa Press. Podle serveru BBC Mundo byl Arzú jedním z nejvlivnějších politiků v zemi. "Guatemala ztratila velkého muže, který zasvětil svůj život službě vlasti. Státník, vůdce a opravdový přítel," komentoval Arzúovo úmrtí současný prezident země Jimmy Morales na svém twitteru. Arzú zemřel v pátek na infarkt, který utrpěl během hry golfu. Byl převezen do nemocnice v hlavním městě, kde posléze zemřel.

autor: ČTK | před 1 hodinou