Zemřel bývalý šéf CIA Woolsey, agenturu vedl za prezidenta Clintona

Ve věku 84 let zemřel bývalý ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) James Woolsey. Agenturu vedl dva turbulentní roky za vlády demokratického prezidenta Billa Clintona. Woolseyho manželka Conchita Sarnoffová Woolseyová sdělila listu The Washington Post (WP), že zemřel na mrtvici.
Jeho zdraví se podle ní v posledních letech zhoršilo v důsledku takzvaného havanského syndromu, záhadného onemocnění, jehož příznaky postihly stovky amerických špionů a diplomatů po celém světě.
Symptomy syndromu, který americká vláda označuje za výjimečné zdravotní události, zahrnují točení hlavy, problémy s pamětí a další neurologické potíže. Woolsey jím začal trpět po incidentu ve Washingtonu v roce 2017 a dalším v Istanbulu o rok později, uvedla jeho žena.
„Procestovali jsme celý svět ve snaze najít lék a léčbu, které jsme bohužel nikdy nenašli,“ řekla Woolseyová. Její manžel zemřel v úterý doma.
V roli ředitele CIA v letech 1993 a 1994 se Woolsey pokoušel zvednout morálku a ochránit americké zpravodajské agentury před rozsáhlými škrty a propouštěním, o něž po rozpadu Sovětské unie usiloval Kongres.
Jeho funkční období v roce 1994 poznamenalo zatčení vysokého činitele CIA Aldricha Amese, který devět let pracoval jako agent pro Sovětský svaz a následně Rusko. Jednalo se tehdy o nejzávažnější známé bezpečnostní selhání v historii CIA. Woolsey čelil kritice zákonodárců poté, co kvůli aféře odmítl v CIA kohokoli propustit. Místo hledání konkrétních viníků hovořil o „systémovém selhání“ agentury, která Amese nedokázala odhalit.
Amesovy informace zmařily podle historiků asi 30 chystaných operací CIA. Moskvě vyzradil přes 20 amerických zpravodajských zdrojů, z nichž bylo nejméně deset za sovětské éry popraveno. V roce 1994 byl odsouzen k doživotnímu vězení, kde letos v lednu ve věku 84 let zemřel.
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