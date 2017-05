Zemřel bývalý panamský diktátor Noriega, svržený americkou invazí v roce 1989

před 15 minutami

Bývalý panamský diktátor Manuel Noriega zemřel v noci na úterý ve věku 83 let. Oznámil to současný panamský prezident Juan Carlos Varela na twitteru. Generál Noriega ovládal Panamu jako vrchní velitel armády šest let od roku 1983. Při invazi ho v roce 1989 svrhli Američané. Noriega byl hospitalizován od března, kdy se podrobil operaci, která měla odstranit nádor na mozku. Ale kvůli krvácení byl nutný další zásah a exdiktátor byl v kritickém stavu. Kvůli operaci byl dočasně propuštěn z vězení, kde si odpykával dvacetiletý trest, mimo jiné za vraždy politických oponentů v 80. letech.Diktátorasvrhla na konci roku 1989 americká invaze, při níž podle OSN přišlo o život kolem 500 lidí.