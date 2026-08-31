Zemřel bývalý francouzský premiér Édouard Balladur, bylo mu 97 let

Ve věku 97 let zemřel bývalý francouzský premiér Édouard Balladur, dlouholetý politický souputník a přítel exprezidenta Jacquese Chiraca. Uvedl to v pondělí současný předseda vlády Sébastien Lecornu na síti X.
Konzervativnímu politikovi Balladurovi patřilo premiérské křeslo v letech 1993 až 1995, kdy byl prezidentem socialista François Mitterrand, který jej do čela vlády vybral po úspěchu pravice v parlamentních volbách. Očekávalo se, že v následujících prezidentských volbách bude za pravici kandidovat Chirac, populární premiér Balladur se mu však ve stranickém klání postavil, ovšem bez úspěchu.
Lecornu dnes uvedl, že Balladur byl významnou postavou francouzské politiky po pět desetiletí, neboť byl již členem kabinetu premiéra Georgese Pompidoua v 60. letech.
"Édouard Balladur byl státník s reformním duchem a zůstane modelovým příkladem pro mnoho mužů a žen ze své politické rodiny," napsal Lecornu.
Mezi Balladurovy zásadní politické činy patří vlna privatizace, kterou inicioval poté, co levice nacionalizovala velké podniky začátkem 80. let, napsala agentura AFP.
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