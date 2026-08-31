Přeskočit na obsah
Benative
31. 8. Pavlína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Zemřel bývalý francouzský premiér Édouard Balladur, bylo mu 97 let

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Ve věku 97 let zemřel bývalý francouzský premiér Édouard Balladur, dlouholetý politický souputník a přítel exprezidenta Jacquese Chiraca. Uvedl to v pondělí současný předseda vlády Sébastien Lecornu na síti X.

Edouard Balladur v roce 2026
Edouard Balladur v roce 2026Foto: BFM / Wikipedia
Reklama

Konzervativnímu politikovi Balladurovi patřilo premiérské křeslo v letech 1993 až 1995, kdy byl prezidentem socialista François Mitterrand, který jej do čela vlády vybral po úspěchu pravice v parlamentních volbách. Očekávalo se, že v následujících prezidentských volbách bude za pravici kandidovat Chirac, populární premiér Balladur se mu však ve stranickém klání postavil, ovšem bez úspěchu.

Lecornu dnes uvedl, že Balladur byl významnou postavou francouzské politiky po pět desetiletí, neboť byl již členem kabinetu premiéra Georgese Pompidoua v 60. letech.

"Édouard Balladur byl státník s reformním duchem a zůstane modelovým příkladem pro mnoho mužů a žen ze své politické rodiny," napsal Lecornu.

Související

Mezi Balladurovy zásadní politické činy patří vlna privatizace, kterou inicioval poté, co levice nacionalizovala velké podniky začátkem 80. let, napsala agentura AFP.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
G20 finance ministers and central bank governors gather in Asheville
G20 finance ministers and central bank governors gather in Asheville
G20 finance ministers and central bank governors gather in Asheville

S ním na jedné fotce nebudeme. Evropany šokovala účast ruského ministra na G20

Evropští ministři financí a další představitelé dnes kritizovali ruskou účast na jednání ministrů financí a centrálních bankéřů skupiny G20 v americkém Asheville. Německý ministr financí Lars Klingbeil uvedl, že dokud Rusko pokračuje ve válce proti Ukrajině, nelze vztahy s Moskvou normalizovat, napsala agentura Reuters.

Německý kancléř Friedrich Merz
Německý kancléř Friedrich Merz
Německý kancléř Friedrich Merz

„Hospodářsky by Sasko-Anhaltsko poškodila.“ Merz varoval před možnou vládou AfD

Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí varoval před nástupem strany Alternativa pro Německo (AfD) k moci v Sasku-Anhaltsku. Volby se budou v této východoněmecké spolkové zemi konat už v neděli a podle průzkumů získá AfD přinejmenším 40 procent hlasů. Zemská tajná služba sasko-anhaltskou AfD považuje za prokazatelně pravicově extremistickou.

Reklama
beatles help
beatles help
beatles help

„K trénování AI zneužili Beatles a další hvězdy.“ Vydavatelství žalují firmu Anthropic

Hudební vydavatelství Sony Music a Warner Music podaly u kalifornského federálního soudu žalobu na start-up Anthropic, který stojí za modely umělé inteligence (AI) Claude. Žaloba technologickou společnost viní ze zneužití skladeb chráněných autorským právem k trénování právě zmíněných modelů. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na soudní dokumenty.

Reklama
Reklama
Reklama