Zemřel běloruský opoziční politik Aljaksandr Milinkevič, oznámila média

Běloruský opoziční politik Aljaksandr Milinkevič zemřel v úterý ráno ve věku 79 let, oznámila nezávislá média s odvoláním na oznámení Milinkevičova syna či jeho manželky. Běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská označila Milinkeviče za jednoho z nejskvělejších politiků své doby.
"Je to pro nás pro všechny obrovská a hořká ztráta," uvedla na sociální síti nynější vůdkyně běloruské opozice Cichanouská s odkazem na Milinkevičovu roli jako sjednotitele opozice a vyzyvatele běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka v prezidentských volbách v roce 2006.
Lukašenko tehdy podle úřadů zvítězil už v prvním kole se ziskem 83 procent hlasů, zatímco hlavní opoziční kandidát Milinkevič dostal jen 6,1 procenta. Po volbách, které opozice pokládala za zfalšované, následovaly protesty, které policie ukončila brutálním násilím, zatýkáním a vězněním. Za zmanipulování voleb uvalily Spojené státy a Evropská unie na Lukašenka a jeho režim sankce.
Stejná situace se zopakovala v roce 2020, kdy statisíce Bělorusů vyšly do ulic, aby protestovaly proti zfalšovaní voleb, ve kterých proti Lukašenkovi stanula Cichanouská.
Milinkevič koncem loňského roku podstoupil náročnou operaci, po které následoval dlouhý boj proti infekcím. Léčba a rehabilitace trvaly měsíce, připomněla televize Belsat na webu. Potřebné peníze se tehdy podařilo na internetu vysbírat za dva dny, poznamenal server Zerkalo.
Milinkevič patřil ke generaci běloruských intelektuálů, pro které byly věda, kultura, místní samospráva a politika nedílnou součástí veřejného života. Z fyzika a učitele se vypracoval na jednoho z nejvýznamnějších představitelů běloruské demokratické opozice, napsal portál Naša Niva.
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