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Zahraničí

Zemřel bavorský politik Hubert Aiwanger, našli ho v hotelovém pokoji

ČTK
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Ve středu věku 55 let zesnul bavorský vicepremiér a ministr hospodářství Hubert Aiwanger, který byl zároveň předsedou Svobodných voličů (FW). S odvoláním na zdroje v bavorské vládě o tom informovala agentura DPA. Příčina smrti jasná není.

FILE PHOTO: Swearing in of Bavarian State Prime Minister in Munich
Zesnulý bavorský vicepremiér a ministr hospodářství Hubert Aiwanger, který byl zároveň předsedou Svobodných voličůFoto: REUTERS – Leonhard Simon
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Deník Bild napsal, že Aiwangerovo tělo se našlo v jednom z berlínských hotelů. Strana FW ve středu v Berlíně otevírala svou kancelář, podle tohoto listu se ale akce Aiwanger nakonec nezúčastnil, neboť se necítil dobře, proto zůstal v hotelovém pokoji, kde bylo jeho tělo později objeveno.

Aiwanger byl od roku 2008 poslancem zemského sněmu v Bavorsku a v roce 2018 se stal ministrem.

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