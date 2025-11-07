Zahraničí

Zemřel americký vědec James Watson, spoluobjevitel struktury DNA

před 34 minutami
Ve věku 97 let zemřel americký vědec a jeden z objevitelů struktury DNA James Watson, který díky tomu v roce 1962 získal Nobelovu cenu za lékařství. O Watsonově čtvrtečním skonu v pátek informoval deník The New York Times. List označil Watsonovu roli v dešifrování DNA za natolik velkou, aby si zasloužil zařazení mezi nejvýznačnější vědce dvacátého století.
Rovněž se připojil k Projektu lidského genomu, jehož cílem bylo zmapování genů. Watson společně s britskými vědci Francisem Crickem a Mauricem Wilkinsem obdrželi Nobelovu cenu za objasnění molekulární struktury nukleových kyselin.

List připomněl, že vedle vědeckého uznání si Watson vysloužil i kontroverze, když v roce 2007 v rozhovoru naznačil, že černoši nejsou tolik inteligentní jako běloši. Výrok poté ještě zopakoval v jistém dokumentárním pořadu.

Watson se rovněž rozhodl prodat medaili laureáta Nobelovy ceny v aukci Christie's. Za 4,1 milionu dolarů ji v roce 2014 koupil ruský miliardář Ališer Usmanov, který ji vědci následně vrátil. Prodej tehdy Watson zdůvodnil tím, že chce peníze použít k zajištění rodiny a také k podpoře vědeckého výzkumu. Spekulovalo se ale, že to učinil jako krok vzdoru vůči vědecké obci, kterou se cítil opuštěn.

 
