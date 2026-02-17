Přeskočit na obsah
Zahraničí

Zemřel americký černošský pastor Jesse Jackson, blízký spojenec Martina Luthera Kinga

ČTK

Ve věku 84 let v úterý zemřel americký černošský baptistický pastor a bojovník za občanská práva Jesse Jackson. Byl blízkým spojencem bojovníka za práva černochů Martina Luthera Kinga. V 80. letech se dvakrát neúspěšně ucházel o kandidaturu na prezidenta Spojených států za Demokratickou stranu a za vlády prezidenta Billa Clintona působil jako zvláštní vyslanec pro Afriku.

FILE PHOTO: Demonstrators outside the U.S. Capitol to protest return of evictions
Jesse Jackson byl jedním z hlavních pokračovatelů Martina Luthera Kinga v boji za práva černochů.Foto: REUTERS
"Jeho neochvějná víra ve spravedlnost, rovnost a lásku pozvedla miliony lidí, a my vás žádáme, abyste uctili jeho památku tím, že budete pokračovat v boji za hodnoty, které vyznával," uvedla v prohlášení Jacksonova rodina. Příčinu úmrtí nesdělila, uvedla ale, že zemřel pokojně v kruhu svých nejbližších.

Jackson se narodil 8. října 1941 v Greenville v Jižní Karolíně. Studoval na Illinoiské univerzitě a pak i v Chicagském teologickém semináři. Proslavil se během éry boje za občanská práva, když se účastnil demonstrací po boku kazatele Martina Luthera Kinga.

Když byl Luther King v roce 1968 zavražděn, byl Jackson považován za jednoho z jeho hlavních pokračovatelů. Založil dvě hnutí na ochranu lidských práv.

O kandidaturu na prezidenta se ucházel v letech 1984 a 1988. "Jackson má vliv už jen tím, že je černoch a že donutil ostatní kandidáty zvážit jeho zcela reálný potenciál získat hlasy černochů, které potřebují," napsal o Jacksonovi v roce 1984 deník The New York Times.

