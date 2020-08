Zemřelo by obrovské množství lidí. Fauci před hercem radikálně odmítl stádní imunitu

Zhruba 40 minut mluvil v rámci živého vysílání na Instagramu slavný herec Matthew McConaughey s předním americkým epidemiologem Anthonym Faucim. Bavili se mimo jiné o stádní imunitě, která předpokládá volné šíření nemoci covid-19 bez restrikcí, jako jsou například povinné nošení roušek nebo omezení cestování a masových akcí.

Fauci na dotaz hollywoodské celebrity vznik stádní imunity ostře odsoudil. Dle jeho názoru by v takovém případě zemřelo obrovské množství lidí, kteří patří do rizikové skupiny.

"Když se podíváte na to, kolik lidí trpí ve Spojených státech obezitou, vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou… Pokud by se každý nakazil, tak by počet obětí byl obrovský a naprosto nepřijatelný," řekl Fauci v interview, které na Instagramu sledovaly stovky tisíc lidí.

Dosud ve Spojených státech v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo 167 tisíc lidí. Země eviduje také největší počet nakažených, od začátku pandemie jich je víc než pět milionů a dvě stě tisíc.