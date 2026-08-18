Zemětřesení zabila ve Venezuele nejméně 6438 lidí, tisíce dalších jsou bez domova

Ničivá zemětřesení, která zasáhla na konci června Venezuelu, si vyžádala 6438 životů. Podle agentur to v noci na úterý oznámil předseda parlamentu Jorge Rodríguez. Další tisíce lidí pak zůstaly bez střechy nad hlavou. Úřady neuvádějí počty nezvěstných lidí.
Předchozí bilance z pondělí 10. srpna uváděla, že zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zabila 6301 lidí. Nejvíce postiženým je stát La Guaira na severu od hlavního města Caracasu.
Podle úřadu zemětřesení zasáhlo na 60 tisíc bytů, z nichž 24 tisíc nelze dále obývat, píše agentura AFP. Tisíce lidí tak musely odejít do dočasných táborů. O víkendu silné deště odplavily v Caracasu stany používané lidmi, kteří nemají obydlí.
V oblasti zasažené dvojicí zemětřesení stále zasahují týmy, které i nadále pátrají po obětech. Úřady ale počty nezvěstných nezveřejňují.
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