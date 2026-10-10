Zemětřesení v Panamě prezident označil za katastrofu, letiště i průplav už fungují

Silné zemětřesení, které v pátek zasáhlo Panamu, bylo velkou katastrofou. Prohlásil to tamní prezident José Raúl Mulino. Agentura Reuters v noci na sobotu napsala, že se podle dostupných zpráv země zřejmě unikla rozsáhlé zkáze s mnoha úmrtími. Mulino nesdělil, zda si zemětřesení o síle 7,7 stupně vyžádalo nějaké oběti. Šest provincií hlásí výpadky proudu.
Americká geologická služba (USGS) uvedla, že otřesy vycházely z hloubky 12,6 kilometru a že epicentrum se nacházelo v řídce obydlené oblasti asi 200 kilometrů od metropole Panama. Zaznamenáno bylo více než 40 následných otřesů.
Kvůli zemětřesení dočasně uzavřelo provoz mezinárodní letiště u metropole, které ale už opět odbavuje lety. Panamský průplav hlásí normální provoz, bez problémů funguje i důl na měď Cobre Panamá, uvedl Reuters.
Prezident navštívil město Penonomé, které leží mezi epicentrem a metropolí. Ve městě se zřítilo několik budov, poškozen byl také tamní kostel.
Silná zemětřesení nejsou v Panamě běžná, poznamenal Reuters.
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