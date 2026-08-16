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Zahraničí

Zemětřesení v Indonésii si vyžádalo přes 50 obětí. Stovky lidí museli evakuovat

ČTK

Sobotní zemětřesení o síle 7,7 stupně, které zasáhlo oblast ve východní Indonésii, si vyžádalo nejméně 51 obětí na životech, desítky zraněných a přibližně 5000 evakuovaných. S odvoláním na úřady o tom v neděli informovala agentura Reuters. Mnohé silnice jsou zablokované a v oblasti dochází k sesuvům půdy.

Následky zemětřesení v Indonésii. Snímek ze dne 16. srpna 2026.
Následky zemětřesení v Indonésii. Země leží na takzvaném tichomořském ohnivém kruhu. To je seismicky aktivní zóna, kde se střetávají tektonické desky, což vyvolává častá zemětřesení a sopečné erupce.Foto: CTK – Ditho Wahyudin
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Zemětřesení zasáhlo ostrov Flores v provincii Východní Nusa Tenggara v sobotu ráno místního času a následovalo po něm nejméně 341 následných otřesů. Provinční vláda zvažuje vyhlášení nouzového stavu, aby mohla shánět zdroje a finanční prostředky. Jde o nejtragičtější zemětřesení od roku 2022, kdy při zemětřesení v provincii Západní Jáva zemřely stovky lidí.

Dosud bylo 36 lidí zraněno vážně a 77 lehce, řekl v televizi náměstek ministra zdravotnictví Benjamin Paulus Octavianus. V regionu Sikka, kam dorazilo přes 3500 vojáků a policistů, se více než 3300 lidí evakuovalo vlastními silami nebo bylo ve sportovní hale, dodal úřad pro zvládání katastrof.

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Někteří z tamních obyvatel uvázli před zřícenými domy pod provizorním stanem z plachty, zatímco jiní byli ošetřováni ve stanu před nemocnicí v přístavním městě Maumere.

„Vzal jsem si s sebou jen to, co jsem měl na sobě. Voda stoupala, tak jsme utekli,“ řekl 63letý Abdul Mutas, který se svou rodinou přespal na plachtě mezi stromy ve městě Sikka.

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„Téměř všichni obyvatelé Sikky se báli zůstat doma, proto spali venku na verandě nebo ve stanech,“ potvrdil zástupce regionálního regenta Simon Subandi.

Indonéští policisté prozkoumávají poškozené stavení po zemětřesení. Snímek ze dne 16. srpna 2026.
Indonéští policisté prozkoumávají poškozené stavení po zemětřesení.Foto: REUTERS – Terisno Adon

Záchranáři se dostali do částí města Maumere, které zablokovaly sesuvy půdy. Počet pohřešovaných zatím není znám, ale většina z nich zůstala uvězněna pod troskami. Poškozeno bylo také více než 1300 domů. Dvacet čerpacích stanic zůstává rovněž kvůli výpadkům elektřiny mimo provoz.

Indonésie má zhruba 290 milionů obyvatel a leží na takzvaném tichomořském ohnivém kruhu. To je seismicky aktivní zóna, kde se střetávají tektonické desky, což vyvolává častá zemětřesení a sopečné erupce.

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