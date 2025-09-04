Zahraničí

Zemětřesení v Afghánistánu si vyžádalo přes 2200 mrtvých a další tisíce zraněných

Děsivé otřesy pouhých osm kilometrů pod zemí. Zasáhly srdce země, pomáhá, kdo může
Evakuace raněných pomocí vrtulníků je zásadní, protože silnice jsou často neprůchodné a kliniky přeplněné pacienty.
Navzdory nehostinným podmínkám a riziku dalších otřesů se pátrací tým věnuje hledání přeživších, jejichž počet stále stoupá.
Talibán vedle koordinace pomoci dokumentuje rozsah škod a místní situaci, která je pod dlouhodobým tlakem humanitární krize.
Ničivé zemětřesení o síle šesti stupňů zasáhlo krátce po pondělní půlnoci afghánskou provincii Kunar a Nangarhár, včetně města Dara Noor nedaleko Džalálábádu. Epicentrum bylo pouhých osm kilometrů pod zemí. Katastrofa si vyžádala více než 2200 mrtvých a tisíce zraněných. Zobrazit 14 fotografií
Foto: Reuters
ČTK ČTK
před 58 minutami
Na nejméně 2205 vzrostl počet obětí silného zemětřesení, které v noci na pondělí zasáhlo východ Afghánistánu, uvedlo vládnoucí hnutí Tálibán, bilance ale nemusí být konečná. Zraněno bylo přibližně 3400 obyvatel. Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce uvedla, že katastrofa se dotkla 84 tisíc lidí a tisíce dalších přinutila opustit své domovy.

Jedno z nejničivějších zemětřesení o síle šest stupňů zaznamenaly provincie Kunar, Laghmán a Nangarhár. Epicentrum bylo necelých 30 kilometrů od nangarhárského správního střediska Dželálábádu, ohnisko bylo v hloubce deseti kilometrů. V úterý následovaly další otřesy o síle 5,5 stupně, což vyvolalo sesuv kamenů z hor a přerušení záchranných prací.

Dosavadní oficiální počet mrtvých byl 1411, bilance se zvýšila po pátracích akcích, které ve středu trvaly do pozdního večera. V horských oblastech byla vyproštěna další těla, kvůli čemuž Tálibán ve čtvrtek ráno podle Reuters odhadoval počet mrtvých už na více než 1457. Také AFP s odvoláním na oficiální údaje nyní informovala o nejméně 2200 obětech. Úřady dodaly, že zraněno bylo asi 3400 lidí a zničeno přes 6700 domů

"Všechno, co jsme měli, bylo zničeno. Náš dům se zřítil a přišli jsme o veškerý majetek a věci. Jediné, co nám zbylo, je oblečení, které máme na sobě," řekl jeden z přeživších z Kunaru.

Na záběrech agentury Reuters jde vidět muže s lopatami nebo nákladní vozy, z nichž některé převážely pytle s moukou. Humanitární potřeby jsou podle Červeného kříže obrovské a rychle rostou, Světový potravinový program má například finanční prostředky a zásoby pouze na čtyři týdny. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že je sice schopná zajistit léky i traumatologické soupravy, ale že jí chybí tři miliony dolarů (bezmála 63 milionů korun).

Související

V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

Afghanistán, Talibán, zemětřesení

EU tento týden slíbila 130 tun humanitární pomoci, zatímco Indie do postižených oblastí již vyslala tisíc stanů a 15 tun potravin. Británie, EU, OSN nebo Jižní Korea pak přispěly v přepočtu zhruba 175 miliony korun.

V říjnu 2023 zasáhlo západoafghánskou provincii Herát zemětřesení o síle 6,3 stupně, v jehož důsledku zahynulo přes 1500 lidí a bylo zničeno více než 63 tisíc domů. V červnu 2022 zemětřesení o síle 5,9 stupně zasáhlo východní provincii Paktika, zahynulo nejméně tisíc osob.

Prohlédnout si 14 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Papež v neděli svatořečí dva Italy, jeden se stane prvním svatým z generace Y

Papež v neděli svatořečí dva Italy, jeden se stane prvním svatým z generace Y

Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Afghánistán zemětřesení oběť úmrtí

Právě se děje

před 3 minutami
Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

Neznámí lupiči vykradli v noci na čtvrtek Národní muzeum Adriena Dubouché ve francouzském městě Limoges.
Aktualizováno před 13 minutami
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

ŽIVĚ
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 18 minutami
Monstrum z hlubin. Podívejte se, co za tvora vyplavilo moře na velšské pláži

Monstrum z hlubin. Podívejte se, co za tvora vyplavilo moře na velšské pláži

Záhadný nález obrovského těla na pláži Cefn Sidan vzbudil zvědavost. Odborníci zkoumají, zda jde o velrybu či něco jiného.
před 21 minutami
Papež v neděli svatořečí dva Italy, jeden se stane prvním svatým z generace Y

Papež v neděli svatořečí dva Italy, jeden se stane prvním svatým z generace Y

Jeden z nich, Carlo Acutis, který zemřel v roce 2006 v 15 letech na leukémii, se stane prvním světcem z generace takzvaných mileniálů (generace Y).
před 23 minutami
Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Zhruba hodinové jednání Fialy s Ruttem se bude týkat evropské bezpečnosti, obranné spolupráce, mírových jednání a pomoci Ukrajině.
před 38 minutami
Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

V úterý zemřel Karel Komárek, chargé d’affaires České republiky v Konžské demokratické republice. Na webu to oznámilo ministerstvo zahraničí.
před 44 minutami
Bruslař A a bruslař B. Není obrovská fyzická výhoda být muž, zní z dívčího páru

Bruslař A a bruslař B. Není obrovská fyzická výhoda být muž, zní z dívčího páru

Ve Finsku vytvořily taneční pár dvě krasobruslařky - devatenáctiletá domácí naděje Emma Aaltová a o rok starší Britka Millie Collingová.
Další zprávy