Zemětřesení v Afghánistánu si vyžádalo přes 2200 mrtvých a další tisíce zraněných

Jedno z nejničivějších zemětřesení o síle šest stupňů zaznamenaly provincie Kunar, Laghmán a Nangarhár. Epicentrum bylo necelých 30 kilometrů od nangarhárského správního střediska Dželálábádu, ohnisko bylo v hloubce deseti kilometrů. V úterý následovaly další otřesy o síle 5,5 stupně, což vyvolalo sesuv kamenů z hor a přerušení záchranných prací.
Dosavadní oficiální počet mrtvých byl 1411, bilance se zvýšila po pátracích akcích, které ve středu trvaly do pozdního večera. V horských oblastech byla vyproštěna další těla, kvůli čemuž Tálibán ve čtvrtek ráno podle Reuters odhadoval počet mrtvých už na více než 1457. Také AFP s odvoláním na oficiální údaje nyní informovala o nejméně 2200 obětech. Úřady dodaly, že zraněno bylo asi 3400 lidí a zničeno přes 6700 domů
"Všechno, co jsme měli, bylo zničeno. Náš dům se zřítil a přišli jsme o veškerý majetek a věci. Jediné, co nám zbylo, je oblečení, které máme na sobě," řekl jeden z přeživších z Kunaru.
Na záběrech agentury Reuters jde vidět muže s lopatami nebo nákladní vozy, z nichž některé převážely pytle s moukou. Humanitární potřeby jsou podle Červeného kříže obrovské a rychle rostou, Světový potravinový program má například finanční prostředky a zásoby pouze na čtyři týdny. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že je sice schopná zajistit léky i traumatologické soupravy, ale že jí chybí tři miliony dolarů (bezmála 63 milionů korun).
EU tento týden slíbila 130 tun humanitární pomoci, zatímco Indie do postižených oblastí již vyslala tisíc stanů a 15 tun potravin. Británie, EU, OSN nebo Jižní Korea pak přispěly v přepočtu zhruba 175 miliony korun.
V říjnu 2023 zasáhlo západoafghánskou provincii Herát zemětřesení o síle 6,3 stupně, v jehož důsledku zahynulo přes 1500 lidí a bylo zničeno více než 63 tisíc domů. V červnu 2022 zemětřesení o síle 5,9 stupně zasáhlo východní provincii Paktika, zahynulo nejméně tisíc osob.