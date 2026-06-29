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Zahraničí

Zemětřesení už ničí Venezuelu i ekonomicky, největší rafinerie přerušila provoz

ČTK

Kvůli výpadku elektřiny následkem dvojice silných zemětřesení ve Venezuele musela být v neděli odstavena největší rafinerie v zemi, informovala v noci na pondělí SELČ agentura Reuters s odvoláním na zaměstnance podniku a místní obyvatele. Rafinerie Amuay, která dokáže zpracovat až 645 tisíc barelů ropy denně, je druhým takovým zařízením, které se od středeční přírodní katastrofy ocitlo bez proudu.

Aftermath of earthquakes in La Guaira
Nejničivější zemětřesení, které tuto latinskoamerickou zemi postihlo za více než 100 let, si dosud vyžádalo nejméně 1450 mrtvých, desetitisíce dalších lidí se však stále pohřešují. (La Guaira, Venezuela, 26. června)Foto: REUTERS – Handout
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Reuters později s odvoláním na dva zdroje napsal, že se dodávky elektrické energie do největší venezuelské rafinerie podařilo v noci obnovit.

Nejničivější zemětřesení, které tuto latinskoamerickou zemi postihlo za více než 100 let, si dosud vyžádalo nejméně 1450 mrtvých, desetitisíce dalších lidí se však stále pohřešují. Venezuela se mimoto potýká s problémy při dodávkách elektřiny průmyslovým závodům, rafineriím, podnikům i domácnostem. Rafinerie Amuay, klíčová pro produkci paliv pro domácí trh, před zemětřesením zpracovávala přibližně 137 tisíc barelů ropy denně.

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Provoz některých elektráren a průmyslových podniků ve státě Falcón, který leží severozápadně od postižené oblasti, včetně zmíněné rafinerie, komplikuje také nedostatek vody, řekli Reuters někteří pracovníci těchto podniků.

Menší rafinerie El Palito s kapacitou 146 tisíc barelů denně a sousední petrochemický komplex Morón nebyly kvůli nestabilnímu zásobování elektřinou schopny dosud plně obnovit provoz, uvedly jiné zdroje agentury.

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Podle ministerstva ropného průmyslu neměla zemětřesení vliv na objem těžby ropy ani na její vývoz, které tvoří významnou část příjmů venezuelského státu. Produkce pohonných hmot a petrochemických produktů pro domácí trh však nemusí stačit k uspokojení poptávky, až se lidé po katastrofě začnou vracet do práce, pokud rafinerie a návazná zařízení nebudou schopny udržet běžný provoz, poznamenal Reuters.

Zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Jejich epicentra se nacházela u města Morón na severozápadě země. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) odhaduje, že zemětřesení by mohla mít dopad na 6,76 milionu lidí. Dva miliony z nich žijí v hlavním městě Caracasu.

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