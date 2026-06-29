Zemětřesení už ničí Venezuelu i ekonomicky, největší rafinerie přerušila provoz

Kvůli výpadku elektřiny následkem dvojice silných zemětřesení ve Venezuele musela být v neděli odstavena největší rafinerie v zemi, informovala v noci na pondělí SELČ agentura Reuters s odvoláním na zaměstnance podniku a místní obyvatele. Rafinerie Amuay, která dokáže zpracovat až 645 tisíc barelů ropy denně, je druhým takovým zařízením, které se od středeční přírodní katastrofy ocitlo bez proudu.
Reuters později s odvoláním na dva zdroje napsal, že se dodávky elektrické energie do největší venezuelské rafinerie podařilo v noci obnovit.
Nejničivější zemětřesení, které tuto latinskoamerickou zemi postihlo za více než 100 let, si dosud vyžádalo nejméně 1450 mrtvých, desetitisíce dalších lidí se však stále pohřešují. Venezuela se mimoto potýká s problémy při dodávkách elektřiny průmyslovým závodům, rafineriím, podnikům i domácnostem. Rafinerie Amuay, klíčová pro produkci paliv pro domácí trh, před zemětřesením zpracovávala přibližně 137 tisíc barelů ropy denně.
Provoz některých elektráren a průmyslových podniků ve státě Falcón, který leží severozápadně od postižené oblasti, včetně zmíněné rafinerie, komplikuje také nedostatek vody, řekli Reuters někteří pracovníci těchto podniků.
Menší rafinerie El Palito s kapacitou 146 tisíc barelů denně a sousední petrochemický komplex Morón nebyly kvůli nestabilnímu zásobování elektřinou schopny dosud plně obnovit provoz, uvedly jiné zdroje agentury.
Podle ministerstva ropného průmyslu neměla zemětřesení vliv na objem těžby ropy ani na její vývoz, které tvoří významnou část příjmů venezuelského státu. Produkce pohonných hmot a petrochemických produktů pro domácí trh však nemusí stačit k uspokojení poptávky, až se lidé po katastrofě začnou vracet do práce, pokud rafinerie a návazná zařízení nebudou schopny udržet běžný provoz, poznamenal Reuters.
Zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Jejich epicentra se nacházela u města Morón na severozápadě země. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) odhaduje, že zemětřesení by mohla mít dopad na 6,76 milionu lidí. Dva miliony z nich žijí v hlavním městě Caracasu.
Mohlo by vás také zajímat: Venezuela po ničivém zemětřesení. Dvojice silných otřesů západně od Caracasu si vyžádala nejméně 32 obětí.
Česko má v Japonsku ostudu. Náš pavilon z Expa chátrá, vláda si s ním neví rady
Český pavilon z loňské výstavy Expo v Japonsku se z výkladní skříně české architektury mění v noční můru. Podle informací Aktuálně.cz je jedním z posledních dvou pavilonů, které v areálu ještě stojí. Zatímco ostatní státy už po sobě „uklidily“, česká stavba dál trčí v Ósace a přidělává vrásky japonským organizátorům. A stát mezitím řeší, kdo za ni zaplatí.
ŽIVĚ Rusko očekává příjezd amerických vyjednavačů, až USA vyřeší otázku Íránu, uvedl Putin
Ruský prezident Vladimir Putin očekává příjezd amerických vyjednavačů k obnovení jednání o Ukrajině, jakmile Washington nebude tolik zaneprázdněn Íránem. Putin to řekl v nedělním rozhovoru, který v noci na dnešek citovaly ruské tiskové agentury.
Česko zasáhnou bouřky, někde i s kroupami. Po pekelně horkém víkendu se ochladí
Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Informoval o tom v týdenní předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V pondělí ale ještě teploty dosáhnou rekordních hodnot a hrozí silné bouřky s kroupami a větrem.
Extrémní vedra přes 40°C se budou vracet. Musíme se lépe připravit, experti radí jak
Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mimořádně rychlá a lidé se na ni musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro ČR o 1,5 stupně, jako se to stalo tento víkend, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. ČHMÚ to v neděli večer uvedl na síti X.
„Jediná výhoda je rychlá smrt.“ Ukrajinci začali proti Rusům používat jejich obávanou zbraň
Tři a půl roku terorizují Rusové ukrajinské vojáky strašlivou zbraní, proti níž není obrany – klouzavou bombou (KAB). Podle výpovědí obránců má ničivé důsledky a stojí za celou řadou ruských úspěchů na frontě. Nyní se karta obrací. Ukrajinské stíhačky MiG-29 poprvé zaútočily na ruské pozice pomocí naváděných klouzavých pum ukrajinské výroby.