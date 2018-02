Zemětřesení na Tchaj-wanu má deset obětí. Dva lehce zranění Češi pojedou domů

před 6 hodinami

Po úterním zemětřesení je 267 lidí zraněných. Na Tchaj-wanu se otřesy a tajfuny odehrávají poměrně často.

Tchaj-pej/Praha - V sutinách zničených budov ve městě Chua-lien po úterních otřesech o síle 6,4 stupně přišlo o život nejméně deset lidí a dalších 58 se stále pohřešuje. Uvedly to místní úřady. Mezi 267 zraněnými jsou dva občané Česka; jejich zranění nejsou vážná.

Tchajwanské záchranné složky dosud neinformovaly o tom, že by se mezi pohřešovanými po zemětřesení nacházeli i Češi. Dva čeští občané, kteří utrpěli lehká zranění, se už brzy vrátí do vlasti. Řekl to zástupce české Ekonomické a kulturní kanceláře v metropoli ostrova Tchaj-peji Václav Jílek.

"Jsme v kontaktu se složkami záchranného systému. Požádali jsme je o prověření, zda mezi pohřešovanými nejsou občané ČR. Zatím nás neinformovaly, že by mezi postiženými byli další (čeští občané), kromě těch dvou lehce zraněných," řekl Jílek.

Zraněné Čechy - muže a ženu - po ošetření ve vojenské nemocnici pracovníci české kanceláře převezli do Tchaj-peje, kde jim zařídili ubytování, náhradní doklady a další náležitosti. "Cítí se už daleko lépe, těší se domů a brzo se vrátí," dodal.

Na Tchaj-wanu se zemětřesení a tajfuny odehrávají poměrně často, čemuž podle Jílka odpovídá i vyspělost místního záchranného systému. Na rozdíl od tajfunů, které lze předpovídat a v předstihu například rozhodnout o evakuaci obyvatel, ovšem zemětřesení vždy přicházejí náhle.

"Přesto jsou na to připraveni a velmi rychle nasadí všechny složky, včetně armády a policie a dobrovolníků. Snaží se opravdu rychle aktivizovat všechny síly, aby pomohli. Postiženým přichází pomoc i z veřejných sbírek. Bohužel se to někdy neobejde bez obětí a jsem strašně rád, že se našim dvěma mladým lidem podařilo z toho vyváznout jen s lehkým zraněním," dodal Jílek.