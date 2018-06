AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Ministři obrany členských zemí Severoatlantické aliance na čtvrtečním jednání schválili program zvýšení bojové připravenosti. Na tiskové konferenci to novinářům řekl generální tajemník aliance Jens Stoltenberg s tím, že do roku 2020 bude mít NATO v případě potřeby do 30 dní k dispozici 30 mechanizovaných praporů, 30 letek a 30 bojových plavidel. "Nebudou to nové jednotky, ale půjde o zvýšení připravenosti sil, které aliance již nyní má," vysvětlil Stoltenberg s tím, že NATO chce mít stávající síly rychleji připravené k operačnímu nasazení. Plán má označení "čtyři třicítky".